【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■6月生まれの月運（6月5日～7月6日生まれ）感性が研ぎ澄まされ、センスや発想力が際立ちそうな時期です。新しいアイデアを提案するにはよいタイミング。独自の視点が周囲から評価されるかもしれません。一方で、仕事への集中力が高まる分、こだわりが強くなりすぎたり、周囲の対応にもどかしさを感じたりすることも。言葉が鋭くならないよう、意識的に休憩を取り、気持ちを落ち着ける時間をつくりましょう。恋愛面では、美意識が高まりそうです。服装やメイクを見直すなど、自分らしいおしゃれを楽しむことが、自信につながるでしょう。出会いを求めている方は、焦って結果を出そうとするよりも、自分磨きを楽しみながら自然な交流を大切にしてみて。パートナーがいる方は、大切な話をするときほど、一呼吸おいてから言葉を選ぶことがポイントです。穏やかな気持ちで話し合うことで、すれ違いを防ぎやすくなるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/