【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■4月生まれの月運（4月5日～5月4日生まれ）自分が中心となって、リーダーシップを発揮できそうな時期です。長年の課題に取り組んだり、効率的な進め方を提案したりすることで、周囲からの信頼が高まるかもしれません。環境や人間関係、担当業務などに変化が生じる場合もありそうです。状況を前向きに受け止め、柔軟に対応していきましょう。金運については、4月前半生まれの方は比較的好調な傾向にあります。長く使えるアイテムの購入や、スキルアップのための自己投資を検討するのもよさそうです。一方、後半生まれの方は、買い物や投資の判断を慎重に。信頼できる人の意見を聞いたり、時間をおいて考え直したりすることが大切です。恋愛面では、信頼できる相手とのご縁に恵まれそうです。自分の話ばかりにならないよう、相手の話にも耳を傾け、会話のペースを合わせてみましょう。パートナーがいる方も、相手の気持ちを尊重する姿勢がポイントです。年末の予定や冬のレジャーなど、これからの楽しみについて二人で話し合ってみるとよいでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/