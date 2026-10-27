【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■3月生まれの月運（3月5日～4月4日生まれ）これまで培ってきた手腕や実力を発揮できそうな時期です。特に、マネジメントや数字の管理、人材配置など、全体を見渡して物事を進める場面で能力が光りそうです。日頃から気になっていた業務の進め方を見直したり、仕事の環境を整えたりするのにも適しています。金運も好調な傾向にあります。将来を見据えた資産形成や固定費の見直し、今後の予算計画など、これからに向けたお金の管理を考えてみるのもよいでしょう。恋愛面では、真剣な関係につながる出会いが期待できそうです。駆け引きに頼るよりも、誠実に向き合い、信頼関係を育むことを大切に。知人からの紹介など、人とのつながりにも目を向けてみましょう。パートナーがいる方は、気取らず自然体で過ごす時間がおすすめです。何気ない会話や普段通りのデートを通じて、安心感やお互いの大切さを再確認できるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/