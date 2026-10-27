【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■1月生まれの月運（1月5日～2月3日生まれ）意欲と活気に満ち、充実感を味わえそうな時期です。周囲からの期待や責任が増すこともありそうですが、適度な緊張感を力に変えることで、実力を発揮できるでしょう。ただし、衝動買いや思わぬ出費には注意が必要です。仕事でもプライベートでも、周囲との調和を意識することが、運気を高めるポイントになります。恋愛面では、一歩踏み出す勇気が湧いてきそうです。これまでなかなか行動に移せなかった人は、自分から連絡したり、会話のきっかけをつくったりしてみましょう。仕事関係のつながりや知人との交流にも、新たなご縁のヒントがありそうです。パートナーがいる方は、自分の主張を伝える前に、まずは相手の話に耳を傾けてみて。大切な決断や返事は急がず、一晩おいてから考えると、落ち着いて向き合えるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/