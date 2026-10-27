2026年のバロンドール授賞式が27日にロンドンで行われ、各賞の受賞者が発表された。

2025-26シーズンの最優秀選手に贈られる「バロンドール」は、所属クラブのバイエルンで国内三冠を達成し、クラブと代表で73ゴール（65試合）を記録したバイエルンのイングランド代表FWハリー・ケインが初受賞。有力候補のひとりと目されていたフランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）は惜しくも2位だった。なお、ケインは最多得点者に贈られる「ゲルト・ミュラー・トロフィー」も受賞している。

スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）は3位となりバロンドールには手が届かなかったものの、21歳以下の最優秀選手に与えられる「コパ・トロフィー」を前人未到の3連覇。最優秀GKに贈られる「ヤシン・トロフィー」は、スペイン代表の守護神としてワールドカップで560分間連続無失点という記録を樹立したGKウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）が受賞した。また、スペイン代表を世界王者に導いたルイス・デ・ラ・フエンテ監督が最優秀監督に贈られる「ヨハン・クライフ・トロフィー」を手にしている。

女子の「バロンドール」では、バルセロナからロンドン・シティ・ライオネスへ移籍したスペイン代表MFアレクシア・プテジャが4年ぶり3度目の受賞を果たし、バルセロナのスペイン代表MFヴィッキー・ロペスが「コパ・トロフィー」を2連覇。さらに、「ヤシン・トロフィー」をスペイン代表GKカタ・コル（バルセロナ）、「ヨハン・クライフ・トロフィー」をスペイン人のペレ・ロメウ監督（バルセロナ）、クラブ・オブ・ザ・イヤーもバルセロナと、男子と共にスペイン勢が各賞を総なめした。

その他、ピッチ外の優れた社会的貢献や人道支援を行ったサッカー選手に贈られる「ソクラテス・アワード」を、イングランド代表FWブカヨ・サカ（アーセナル）が受賞。慈善団体と協力し、トルコとモロッコで発生した地震の被災者のための緊急住宅や避難所の建設資金を提供したほか、アフリカ全土の子どもたちに対しての医療支援などの功績が評価された。

各賞の受賞者と上位リストは以下の通り。

■バロンドール（男子）

1位 ハリー・ケイン（イングランド／バイエルン）

2位 キリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリード）

3位 ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

4位 ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ→バルセロナ）

5位 リオネル・メッシ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）

■バロンドール（女子）

1位 アレクシア・プテジャス（スペイン／バルセロナ→ロンドン・シティ・ライオネス）

2位 エヴァ・パヨル（ポーランド／バルセロナ）

3位 カディジャ・ショー（ジャマイカ／マンチェスター・シティ）

4位 メルシー・デュモルネ（ハイチ／リヨン）

5位 パトリ・ギハロ（スペイン／バルセロナ）

■コパ・トロフィー（男子）

1位 ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

2位 パウ・クバルシ（スペイン／バルセロナ）

3位 ウォーレン・ザイール・エメリ（フランス／パリSG）

4位 レナート・カール（ドイツ／バイエルン）

5位 ヤン・ディオマンデ（セネガル／ライプツィヒ→レアル・マドリード）

■コパ・トロフィー（女子）

1位 ヴィッキー・ロペス（スペイン／バルセロナ）

2位 クララ・セラジョルディ（スペイン／バルセロナ）

3位 ヴィールラ・ブールマン（オランダ／チェルシー）

4位 リリー・ヨハネス（アメリカ／リヨン）

5位 フェリシア・シュレーダー（スウェーデン／レアル・マドリード）

■ヤシン・トロフィー（男子）

1位 ウナイ・シモン（スペイン／アスレティック・ビルバオ）

2位 ダビド・ラヤ（スペイン／アーセナル）

3位 ティボー・クルトワ（ベルギー／レアル・マドリード）

■ヤシン・トロフィー（女子）

1位 カタ・コル（スペイン／バルセロナ）

2位 アン・カトリン・ベルガー（ドイツ／ゴッサムFC）

3位 山下杏也加（日本／マンチェスター・シティ）

■ヨハン・クライフ・トロフィー（男子）

【男子】ルイス・デ・ラ・フエンテ（スペイン／スペイン代表）

【女子】ペレ・ロメウ（スペイン／バルセロナ）

■クラブ・オブ・ザ・イヤー（男／女）

【男子】パリ・サンジェルマン（フランス）

【女子】バルセロナ（スペイン）

■ゲルト・ミュラー・トロフィー

【男子】ハリー・ケイン（イングランド／バイエルン）

【女子】チャーリン・コラル（メキシコ／パチューカ）

■ソクラテス・アワード

▼ ブカヨ・サカ（イングランド／アーセナル）