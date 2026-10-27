バイエルンなど複数のビッグクラブが、ボルシアMGに所属するU－21ドイツ代表MFワエル・モヒヤに関心を示しているという。26日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

報道によると、バイエルンやドルトムント、レヴァークーゼン、ライプツィヒなどが、ボルシアMGのモヒヤに注目しているという。現時点で冬での獲得は可能性が低いとされているものの、来年の夏には各クラブが獲得に動くと見られているようだ。

現行の契約は2028年夏まで残っているが、ボルシアMGはモヒヤを長期的にとどめておきたいと考えており、給与の見直しを含めた契約更新の協議がすでに進められているという。また、新たな契約には解除条項を盛り込む可能性があると報じられている。

また、モヒヤの将来はボルシアMGの成績に左右されると指摘されており、同クラブがブンデスリーガ残留を果たした場合にのみ、来夏以降も残留する可能性が残されるとのこと。なお、ボルシアMGは、現時点でリーグ戦7試合を戦って1勝6敗の最下位に沈んでいる。

攻撃的MFを主戦場とするモヒヤは、ボルシアMGの下部組織で育ち、2025年10月にトップチームデビュー。昨シーズンは、トップチームで公式戦17試合に出場し、2ゴール1アシストを記録した。今シーズンは公式戦8試合ですでにキャリアハイとなる3ゴール1アシストという成績を残しており、ブンデスリーガ第7節のシュトゥットガルト戦では1ゴール1アシストの活躍でチームの勝利に大きく貢献した。

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