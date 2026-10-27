2026年のバロンドール授賞式が現地時間26日にイギリス・ロンドンで開催され、バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが初受賞を果たした。

昨シーズンのケインはバイエルンの国内3冠達成に大きく貢献し、ブンデスリーガでは36ゴールを挙げて3年連続の得点王に。全公式戦を通じて51試合出場61ゴールという驚異的な数字を叩き出したほか、今夏に行われたFIFAワールドカップ2026でも6ゴールを記録し、ベスト4進出を果たしたイングランド代表を力強く牽引した。

こうした活躍が高く評価され、バルセロナ所属のスペイン代表FWラミン・ヤマルやレアル・マドリード所属のフランス代表FWキリアン・エンバペらを抑えてサッカー界最高の栄冠を手にすることに。トロフィー授与のステージ上では感極まった様子で喜びを語った。

「言葉が出ないよ。まずはフランス・フットボール誌とバロンドール関係者の皆さん、このような素晴らしいイベントを開催していただき感謝しています。ロンドンという場所での受賞は格別だね。幸先の良いことのように感じられる。投票してくれた皆さん、本当にありがとう。きっと難しい決断だったはずだ。投票してくれたすべての人に感謝している」

「僕の道のりは決して平坦なものではなかった。最初からトップに立てたわけではなく、何度もレンタル移籍を経験し、必死に戦い抜いて、ようやく今の場所に辿り着いた。僕の経験が誰かのインスピレーションになれば嬉しいよ。本当にありがとう」

なお、ケインはクラブと代表の合計で最多得点を挙げた選手に贈られるゲルト・ミュラー・トロフィーも2年ぶりに受賞。昨シーズンは国際Aマッチを含めると、公式戦65試合で73ゴールを記録していた。