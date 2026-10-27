イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、バロンドールを受賞したFWハリー・ケインに称賛の言葉を贈った。26日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

2026年のバロンドール授賞式が26日にイギリス・ロンドンで開催され、バイエルンに所属するケインが自身初の栄冠に輝いた。ケインは昨シーズン、クラブで公式戦51試合に出場し、61ゴール7アシストを記録。3年連続のブンデスリーガ得点王に輝き、リーグ連覇とDFBポカール制覇に大きく貢献していた。また、イングランド代表としてもFIFAワールドカップ2026で7試合に出場し、6ゴール1アシストの活躍で同代表の3位入りの原動力となった。

イングランド代表のトゥヘル監督は、ケインのバロンドール受賞に際し、「君の活躍を称える言葉は、ずっと前に尽きてしまった。君がこうしてフットボール界から正式に認められたのを見て、心からうれしく思う」とコメント。「イングランド人選手として、25年ぶりに偉大な賞に輝いたことだけでも特別なことだし、我々としても、君をリーダーとして迎え入れることができたのは幸運なことだ」と、称賛の言葉を贈った。

そして、「君の愛する人たちとこの瞬間を楽しみ、そして君が最も得意とする『ゴールを決めて試合に勝つ』ことを再び続けていくのだろう」と、ケインのさらなる活躍への期待も述べた。

【動画】ケインのバロンドール受賞の瞬間