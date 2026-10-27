バロンドール初受賞となったケイン　[写真]=Getty Images

　2026年のバロンドール授賞式が現地時間26日、イギリス・ロンドンにて行われ、バロンドールの受賞者が決定。バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが初受賞を果たした。

　昨シーズン、ケインは所属クラブのバイエルンで公式戦通算51試合のピッチに立ち、61ゴールと驚異的な数字を叩き出した。ブンデスリーガに限っても、31試合の出場で36ゴールを挙げており、3年連続の得点王を受賞。バイエルンのブンデスリーガ2連覇に大きく貢献した。また、DFBポカールでも1回戦から決勝まで、全6試合でゴールをマーク。大会を通して10ゴールを記録し、バイエルンが6シーズンぶりに同タイトルを取り返す上で重要な役割を担った。

　また、イングランド代表としても、キャプテンとしてチームをけん引。今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、3位決定戦のフランス代表戦を除く7試合に出場し、6ゴールを記録。イングランド代表の3位入りの原動力となった。

　今年のバロンドールはケインの他にも、バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルと同代表MFロドリ、レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペ、パリ・サンジェルマンに所属する同代表FWウスマン・デンベレらがノミネートされていた。センセーショナルな活躍を見せた数々の名選手を抑え、ケインが初受賞を果たした。

　ケインは評価の対象期間内に、バイエルンとイングランド代表を合わせて、65試合のピッチに立ち、73ゴールを挙げていた。イングランド人の選手がバロンドールに輝くのは、2001年のマイケル・オーウェン氏以来25年ぶり。通算5人目の快挙となった。

　2026年のバロンドール最終順位、およびバロンドール歴代受賞者の一覧は下記の通り。

◆【2026年バロンドール順位】

1位　ハリー・ケイン（イングランド／バイエルン）
2位　キリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリード）
3位　ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）
4位　ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ→バルセロナ）
5位　リオネル・メッシ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）
6位　フヴィチャ・クラヴァツヘリア（ジョージア／パリ・サンジェルマン）
7位　ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）
8位　アーリング・ハーランド（イングランド／マンチェスター・シティ）
9位　ミカエル・オリーズ（フランス／バイエルン）
10位　ファビアン・ルイス（スペイン／パリ・サンジェルマン）
11位　ジュード・ベリンガム（イングランド／レアル・マドリード）
12位　パウ・クバルシ（スペイン／バルセロナ）
13位　アクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）
14位　ヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）
15位　デクラン・ライス（イングランド／アーセナル）
16位　フェラン・トーレス （スペイン／バルセロナ→パリ・サンジェルマン）
17位　ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル／レアル・マドリード）
18位　マルク・ククレジャ（スペイン／チェルシー→レアル・マドリード）
19位　ジョアン・ネヴェス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）
20位　ウィリアン・パチョ（エクアドル／パリ・サンジェルマン）
21位　ガブリエウ・マガリャンイス（ブラジル／アーセナル）
22位　ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン／インテル）
23位　ヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）
24位　ルイス・ディアス（コロンビア／バイエルン）
25位　マルキーニョス（ブラジル／パリ・サンジェルマン）
26位　ダヨ・ウパメカノ（フランス／バイエルン）
27位　ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル／マンチェスター・ユナイテッド）
28位　フリアン・キニョーネス（メキシコ／アル・カーディシーヤ）
29位　ウィリアン・サリバ（フランス／アーセナル）
29位　サディオ・マネ（セネガル／アル・ナスル）

◆【バロンドール歴代受賞者】

※カッコ内は（国籍／当時の所属クラブ）
2026年　ハリー・ケイン（イングランド／バイエルン）
2025年　ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）
2024年　ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ）
2023年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）
2022年　カリム・ベンゼマ（フランス／レアル・マドリード）
2021年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／パリ・サンジェルマン）
2020年　中止
2019年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2018年　ルカ・モドリッチ（クロアチア／レアル・マドリード）
2017年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）
2016年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）
2015年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2014年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）
2013年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）
2012年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2011年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2010年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2009年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2008年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／マンチェスター・U）
2007年　カカ（ブラジル／ミラン）
2006年　ファビオ・カンナヴァーロ（イタリア／ユヴェントス）
2005年　ロナウジーニョ（ブラジル／バルセロナ）
2004年　アンドリー・シェフチェンコ（ウクライナ／ミラン）
2003年　パヴェル・ネドヴェド（チェコ／ユヴェントス）
2002年　ロナウド（ブラジル／レアル・マドリード）
2001年　マイケル・オーウェン（イングランド／リヴァプール）
2000年　ルイス・フィーゴ（ポルトガル／レアル・マドリード）
1999年　リヴァウド（ブラジル／バルセロナ）
1998年　ジネディーヌ・ジダン（フランス／ユヴェントス）
1997年　ロナウド（ブラジル／インテル）
1996年　マティアス・ザマー（ドイツ／ドルトムント）
1995年　ジョージ・ウェア（リベリア／ミラン）
1994年　フリスト・ストイチコフ（ブルガリア／バルセロナ）
1993年　ロベルト・バッジョ（イタリア／ユヴェントス）
1992年　マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）
1991年　ジャン・ピエール・パパン（フランス／マルセイユ）
1990年　ローター・マテウス（ドイツ／インテル）
1989年　マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）
1988年　マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）
1987年　ルート・フリット（オランダ／ミラン）
1986年　イゴーリ・ベラノフ（ソ連／ディナモ・キエフ）
1985年　ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）
1984年　ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）
1983年　ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）
1982年　パオロ・ロッシ（イタリア／ユヴェントス）
1981年　カール・ハインツ・ルンメニゲ（西ドイツ／バイエルン）
1980年　カール・ハインツ・ルンメニゲ（西ドイツ／バイエルン）
1979年　ケヴィン・キーガン（イングランド／ハンブルガーSV）
1978年　ケヴィン・キーガン（イングランド／ハンブルガーSV）
1977年　アラン・シモンセン（デンマーク／ボルシアMG）
1976年　フランツ・ベッケンバウアー（西ドイツ／バイエルン）
1975年　オレグ・ブロヒン（ソ連／ディナモ・モスクワ）
1974年　ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）
1973年　ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）
1972年　フランツ・ベッケンバウアー（西ドイツ／バイエルン）
1971年　ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）
1970年　ゲルト・ミュラー（西ドイツ／バイエルン）
1969年　ジャンニ・リヴェラ（イタリア／ミラン）
1968年　ジョージ・ベスト（北アイルランド／マンチェスター・U－）
1967年　アルベルト・フローリアン（ハンガリー／フェレンツヴァーロシュ）
1966年　ボビー・チャールトン（イングランド／マンチェスター・U）
1965年　エウゼビオ（ポルトガル／ベンフィカ）
1964年　デニス・ロー（スコットランド／マンチェスター・U）
1963年　レフ・ヤシン（ソ連／ディナモ・モスクワ）
1962年　ヨゼフ・マソプスト（チェコスロバキア／ドゥクラ・プラハ）
1961年　オマール・シヴォリ（イタリア／ユヴェントス）
1960年　ルイス・スアレス（スペイン／バルセロナ）
1959年　アルフレッド・ディ・ステファノ（スペイン／レアル・マドリード）
1958年　レイモン・コパ（フランス／レアル・マドリード）
1957年　アルフレッド・ディ・ステファノ（スペイン／レアル・マドリード）
1956年　スタンリー・マシューズ（イングランド／ブラックプール）
※2010年度から2015年度まではFIFA年間最優秀選手とバロンドールが統合されて「FIFAバロンドール」。バロンドールは94年度まではヨーロッパ国籍対象。95年度から欧州クラブ所属選手が、2007年から全世界の選手が対象に。

【ハイライト動画】2026年バロンドール決定の瞬間