2026年のバロンドール授賞式が現地時間26日、イギリス・ロンドンにて行われ、バロンドールの受賞者が決定。バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが初受賞を果たした。

昨シーズン、ケインは所属クラブのバイエルンで公式戦通算51試合のピッチに立ち、61ゴールと驚異的な数字を叩き出した。ブンデスリーガに限っても、31試合の出場で36ゴールを挙げており、3年連続の得点王を受賞。バイエルンのブンデスリーガ2連覇に大きく貢献した。また、DFBポカールでも1回戦から決勝まで、全6試合でゴールをマーク。大会を通して10ゴールを記録し、バイエルンが6シーズンぶりに同タイトルを取り返す上で重要な役割を担った。

また、イングランド代表としても、キャプテンとしてチームをけん引。今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、3位決定戦のフランス代表戦を除く7試合に出場し、6ゴールを記録。イングランド代表の3位入りの原動力となった。

今年のバロンドールはケインの他にも、バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルと同代表MFロドリ、レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペ、パリ・サンジェルマンに所属する同代表FWウスマン・デンベレらがノミネートされていた。センセーショナルな活躍を見せた数々の名選手を抑え、ケインが初受賞を果たした。

ケインは評価の対象期間内に、バイエルンとイングランド代表を合わせて、65試合のピッチに立ち、73ゴールを挙げていた。イングランド人の選手がバロンドールに輝くのは、2001年のマイケル・オーウェン氏以来25年ぶり。通算5人目の快挙となった。

2026年のバロンドール最終順位、およびバロンドール歴代受賞者の一覧は下記の通り。

◆【2026年バロンドール順位】

1位 ハリー・ケイン（イングランド／バイエルン）

2位 キリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリード）

3位 ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

4位 ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ→バルセロナ）

5位 リオネル・メッシ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）

6位 フヴィチャ・クラヴァツヘリア（ジョージア／パリ・サンジェルマン）

7位 ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）

8位 アーリング・ハーランド（イングランド／マンチェスター・シティ）

9位 ミカエル・オリーズ（フランス／バイエルン）

10位 ファビアン・ルイス（スペイン／パリ・サンジェルマン）

11位 ジュード・ベリンガム（イングランド／レアル・マドリード）

12位 パウ・クバルシ（スペイン／バルセロナ）

13位 アクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）

14位 ヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

15位 デクラン・ライス（イングランド／アーセナル）

16位 フェラン・トーレス （スペイン／バルセロナ→パリ・サンジェルマン）

17位 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル／レアル・マドリード）

18位 マルク・ククレジャ（スペイン／チェルシー→レアル・マドリード）

19位 ジョアン・ネヴェス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

20位 ウィリアン・パチョ（エクアドル／パリ・サンジェルマン）

21位 ガブリエウ・マガリャンイス（ブラジル／アーセナル）

22位 ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン／インテル）

23位 ヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

24位 ルイス・ディアス（コロンビア／バイエルン）

25位 マルキーニョス（ブラジル／パリ・サンジェルマン）

26位 ダヨ・ウパメカノ（フランス／バイエルン）

27位 ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル／マンチェスター・ユナイテッド）

28位 フリアン・キニョーネス（メキシコ／アル・カーディシーヤ）

29位 ウィリアン・サリバ（フランス／アーセナル）

29位 サディオ・マネ（セネガル／アル・ナスル）

◆【バロンドール歴代受賞者】

※カッコ内は（国籍／当時の所属クラブ）

2026年 ハリー・ケイン（イングランド／バイエルン）

2025年 ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）

2024年 ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ）

2023年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）

2022年 カリム・ベンゼマ（フランス／レアル・マドリード）

2021年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／パリ・サンジェルマン）

2020年 中止

2019年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2018年 ルカ・モドリッチ（クロアチア／レアル・マドリード）

2017年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）

2016年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）

2015年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2014年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）

2013年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）

2012年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2011年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2010年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2009年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2008年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／マンチェスター・U）

2007年 カカ（ブラジル／ミラン）

2006年 ファビオ・カンナヴァーロ（イタリア／ユヴェントス）

2005年 ロナウジーニョ（ブラジル／バルセロナ）

2004年 アンドリー・シェフチェンコ（ウクライナ／ミラン）

2003年 パヴェル・ネドヴェド（チェコ／ユヴェントス）

2002年 ロナウド（ブラジル／レアル・マドリード）

2001年 マイケル・オーウェン（イングランド／リヴァプール）

2000年 ルイス・フィーゴ（ポルトガル／レアル・マドリード）

1999年 リヴァウド（ブラジル／バルセロナ）

1998年 ジネディーヌ・ジダン（フランス／ユヴェントス）

1997年 ロナウド（ブラジル／インテル）

1996年 マティアス・ザマー（ドイツ／ドルトムント）

1995年 ジョージ・ウェア（リベリア／ミラン）

1994年 フリスト・ストイチコフ（ブルガリア／バルセロナ）

1993年 ロベルト・バッジョ（イタリア／ユヴェントス）

1992年 マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）

1991年 ジャン・ピエール・パパン（フランス／マルセイユ）

1990年 ローター・マテウス（ドイツ／インテル）

1989年 マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）

1988年 マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）

1987年 ルート・フリット（オランダ／ミラン）

1986年 イゴーリ・ベラノフ（ソ連／ディナモ・キエフ）

1985年 ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）

1984年 ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）

1983年 ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）

1982年 パオロ・ロッシ（イタリア／ユヴェントス）

1981年 カール・ハインツ・ルンメニゲ（西ドイツ／バイエルン）

1980年 カール・ハインツ・ルンメニゲ（西ドイツ／バイエルン）

1979年 ケヴィン・キーガン（イングランド／ハンブルガーSV）

1978年 ケヴィン・キーガン（イングランド／ハンブルガーSV）

1977年 アラン・シモンセン（デンマーク／ボルシアMG）

1976年 フランツ・ベッケンバウアー（西ドイツ／バイエルン）

1975年 オレグ・ブロヒン（ソ連／ディナモ・モスクワ）

1974年 ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）

1973年 ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）

1972年 フランツ・ベッケンバウアー（西ドイツ／バイエルン）

1971年 ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）

1970年 ゲルト・ミュラー（西ドイツ／バイエルン）

1969年 ジャンニ・リヴェラ（イタリア／ミラン）

1968年 ジョージ・ベスト（北アイルランド／マンチェスター・U－）

1967年 アルベルト・フローリアン（ハンガリー／フェレンツヴァーロシュ）

1966年 ボビー・チャールトン（イングランド／マンチェスター・U）

1965年 エウゼビオ（ポルトガル／ベンフィカ）

1964年 デニス・ロー（スコットランド／マンチェスター・U）

1963年 レフ・ヤシン（ソ連／ディナモ・モスクワ）

1962年 ヨゼフ・マソプスト（チェコスロバキア／ドゥクラ・プラハ）

1961年 オマール・シヴォリ（イタリア／ユヴェントス）

1960年 ルイス・スアレス（スペイン／バルセロナ）

1959年 アルフレッド・ディ・ステファノ（スペイン／レアル・マドリード）

1958年 レイモン・コパ（フランス／レアル・マドリード）

1957年 アルフレッド・ディ・ステファノ（スペイン／レアル・マドリード）

1956年 スタンリー・マシューズ（イングランド／ブラックプール）

※2010年度から2015年度まではFIFA年間最優秀選手とバロンドールが統合されて「FIFAバロンドール」。バロンドールは94年度まではヨーロッパ国籍対象。95年度から欧州クラブ所属選手が、2007年から全世界の選手が対象に。

【ハイライト動画】2026年バロンドール決定の瞬間