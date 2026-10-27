2026年のバロンドール授賞式が26日に行われ、ロンドン・シティ・ライオネスに所属するスペイン女子代表MFアレクシア・プテジャスが自身3度目となる栄冠に輝いた。

バロンドールは、世界中のジャーナリストによる投票で決定される世界最優秀選手賞で、1956年に『フランス・フットボール』によって創設された。女子部門の表彰は今年で8回目を迎えていた。そして、これまで2021年と2022年にも受賞していたプテジャスが、2026年の女子バロンドールに選ばれた。

また、マンチェスター・シティに所属するMF長谷川唯は、2年ぶり通算3回目の候補者入りを果たし、日本人選手としては最高位の11位にランクイン。今夏にノースカロライナ・カレッジ（アメリカ）からチェルシーへ完全移籍した松窪真心が22位、バイエルンのMF谷川萌々子は23位だった。

長谷川の11位は、FIFA（国際サッカー連盟）とフランス・フットボール誌の提携が解消されて以降のバロンドールとしては、日本人選手史上の最高位に。ただし、FIFA最優秀選手賞とバロンドールが統合されていた「FIFAバロンドール」時代の2011年に澤穂希がFIFAバロンドールを受賞し、2015年には宮間あやが3位に入っている。

■バロンドール（女子）

1位 アレクシア・プテジャス（スペイン／バルセロナ→ロンドン・シティ・ライオネス）

2位 エヴァ・パヨル（ポーランド／バルセロナ）

3位 カディジャ・ショー（ジャマイカ／マンチェスター・シティ）

4位 メルシー・デュモルネ（ハイチ／リヨン）

5位 パトリ・ギハロ（スペイン／バルセロナ）

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11位 長谷川唯（日本／マンチェスター・シティ）

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22位 松窪真心（日本／ノースカロライナ・カレッジ→チェルシー）

23位 谷川萌々子（日本／バイエルン）