アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、イギリスメディア『BBC』によるプレミアリーグ第8節のベストイレブンに選出された。
鈴木は現地時間24日に行われたプレミアリーグ第8節のマンチェスター・シティ戦にフル出場。6セーブを記録したほか、最後尾からの配球面でも安定したパフォーマンスを披露し、2－1の勝利に大きく貢献した。
かつてワトフォードやガーミンガムのストライカーとして活躍したトロイ・ディーニー氏は、首位撃破の立役者となった日本代表守護神を第8節のベストイレブンに選出し、次のようにそのパフォーマンスを称えている。
「彼はまさに重要な試合でこそ力を発揮し、きっちりと仕事をこなす選手だ。ここぞという場面でビッグセーブを見せてくれる。アーリング・ハーランドのゴールに関しては、彼にはどうすることもできなかった。ポジショニングが非常に良く、力強く、前向きだ。さらに、ボールを奪い返した際にはチームのカウンター攻撃の起点になっている。本当に素晴らしいし、見事な出来だった」
なお、ベストイレブンにはアストン・ヴィラのチームメイトであるマティ・キャッシュとニコラス・ジャクソンも選出。そのほか、敵地『オールド・トラッフォード』でマンチェスター・ユナイテッドに3－0と快勝したボーンマスから最多4名が名を連ねている。ディーニー氏が選んだ第8節のベストイレブンは以下の通り。
▼GK
鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）
▼DF
マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ）
ジェームズ・ヒル（ボーンマス）
エズリ・コンサ（アーセナル）
アドリエン・トリュフェ（ボーンマス）
▼MF
シェイ・チャールズ（フルアム）
ニコ・ゴンサレス（ニューカッスル）
マーカス・タヴァーニアー（ボーンマス）
▼FW
ハイアン（ボーンマス）
マティス・テル（トッテナム・ホットスパー）
ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）