アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、イギリスメディア『BBC』によるプレミアリーグ第8節のベストイレブンに選出された。

鈴木は現地時間24日に行われたプレミアリーグ第8節のマンチェスター・シティ戦にフル出場。6セーブを記録したほか、最後尾からの配球面でも安定したパフォーマンスを披露し、2－1の勝利に大きく貢献した。

かつてワトフォードやガーミンガムのストライカーとして活躍したトロイ・ディーニー氏は、首位撃破の立役者となった日本代表守護神を第8節のベストイレブンに選出し、次のようにそのパフォーマンスを称えている。

「彼はまさに重要な試合でこそ力を発揮し、きっちりと仕事をこなす選手だ。ここぞという場面でビッグセーブを見せてくれる。アーリング・ハーランドのゴールに関しては、彼にはどうすることもできなかった。ポジショニングが非常に良く、力強く、前向きだ。さらに、ボールを奪い返した際にはチームのカウンター攻撃の起点になっている。本当に素晴らしいし、見事な出来だった」

なお、ベストイレブンにはアストン・ヴィラのチームメイトであるマティ・キャッシュとニコラス・ジャクソンも選出。そのほか、敵地『オールド・トラッフォード』でマンチェスター・ユナイテッドに3－0と快勝したボーンマスから最多4名が名を連ねている。ディーニー氏が選んだ第8節のベストイレブンは以下の通り。

▼GK

鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）

▼DF

マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ）

ジェームズ・ヒル（ボーンマス）

エズリ・コンサ（アーセナル）

アドリエン・トリュフェ（ボーンマス）

▼MF

シェイ・チャールズ（フルアム）

ニコ・ゴンサレス（ニューカッスル）

マーカス・タヴァーニアー（ボーンマス）

▼FW

ハイアン（ボーンマス）

マティス・テル（トッテナム・ホットスパー）

ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）

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