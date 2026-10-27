2026年のバロンドール授賞式が現地時間26日、イギリス・ロンドンにて行われ、最優秀GKに贈られるヤシン・トロフィーの受賞者が発表された。アスレティック・ビルバオに所属するスペイン代表GKウナイ・シモンが、初受賞を果たした。

昨シーズン、ウナイ・シモンは、所属クラブのアスレティック・ビルバオで、公式戦通算46試合に出場した。何よりものハイライトとなったのは、今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026。スペイン代表の正守護神として、全8試合でゴールマウスを守ったウナイ・シモンは、大会を通してわずか1失点と安定した守備を誇ったチームの“最後の門番”に君臨。4大会ぶり2度目の優勝の原動力となる活躍を見せただけでなく、個人としても、ゴールデングローブ賞（最優秀GK賞）に輝いていた。

ヤシン・トロフィーは、フランス・フットボール誌が主催するバロンドール授賞式において、年間最優秀GKに贈られる賞。GKとして歴史上唯一のバロンドール受賞者である元ソビエト連邦代表の故レフ・ヤシン氏の名を冠し、2019年に新設された。

初年度はリヴァプールに所属するブラジル代表GKアリソンが受賞。現在チェルシーに所属するアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネス、パリ・サンジェルマンに所属するイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが、歴代最多タイとなる2度の受賞を果たしている。

今年の同賞には、ウナイ・シモンの他にも、昨季パリ・サンジェルマン（PSG）をチャンピオンズリーグ（CL）連覇へ導いたロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフ、北中米W杯で脚光を浴びたカーボベルデ代表GKヴォズィーニャらがノミネートされていた。また、アーセナルの守護神として安定したパフォーマンスを誇るスペイン代表GKダビド・ラヤ、バルセロナ所属の同代表GKジョアン・ガルシアも名を連ね、北中米W杯のスペイン代表メンバー3名全員が候補に入っていた。

ヤシン・トロフィー歴代受賞者の一覧は下記の通り。

◆【ヤシン・トロフィー歴代受賞者】

※カッコ内は（国籍／当時の所属クラブ）

2025年 ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン）

2024年 エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン／アストン・ヴィラ）

2023年 エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン／アストン・ヴィラ）

2022年 ティボー・クルトワ（ベルギー／レアル・マドリード）

2021年 ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン）

2020年 中止

2019年 アリソン（ブラジル／リヴァプール）

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