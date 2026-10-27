マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック監督が解任された場合、ドイツ代表前監督のユリアン・ナーゲルスマンとニューカッスル前監督のエディ・ハウが後任候補に上がっているという。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドは25日、プレミアリーグ第8節でボーンマスと対戦し、0－3で敗戦。この結果、マンチェスター・ユナイテッドは直近の公式戦8試合で未勝利が続くという結果となり、リーグ順位も16位に落としてしまった。

報道によると、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣はボーンマス戦以前からキャリック監督が解任された場合の後任候補を検討しており、FIFAワールドカップ2026までドイツ代表を率いたナーゲルスマン前監督と、ニューカッスルを今年夏に辞任したハウ前監督が挙がっているという。また、クラブ関係者の間ではキャリック監督は解任されるとの見方が広がっているとのこと。

なお、最終的な決定権はFD（フットボール・ディレクター）のジェイソン・ウィルコックス氏とCEO（最高経営責任者）のオマール・ベラダ氏に委ねられ、この両氏が共同オーナーであるジム・ラトクリフ氏に推薦するというプロセスを経るという。

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