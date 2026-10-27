リーグ・アン第8節が現地時間で26日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とリヨンが対戦した。

前節終了時点でともに勝ち点「14」を積み上げており、序盤戦の首位戦線をけん引してきた両クラブが、PSGの本拠地『パルク・デ・プランス』で激突。PSGはリーグ・アン開幕直後の3試合こそ未勝利が続いたが、現在は4連勝中。チャンピオンズリーグ（CL）でもマンチェスター・シティやバルセロナらを次々と破っており、現在は公式戦7連勝を達成するなど波に乗っている。

一方で、リヨンは序盤から安定して勝ち点を積み上げてきたものの、ここまでリーグ・アンでの連勝はなく、今季初の連勝を目指すゲーム。前節のニース戦で退場処分を受けた中村敬斗が出場停止となるなか、今節はどのような戦いを繰り広げるか。

試合は序盤からPSGが主導権を握り、シュート数も増やしていったものの、前半のうちにスコアは動かない。0－0で後半へ折り返してからも試合の構図は変わらず、フェラン・トーレスらが次々にゴールを脅かすが、ゴールネットは揺れずに終盤へ向かう。

それでも、72分に均衡が破れる。PSGは左サイドから攻撃に移り、リュカ・エルナンデスがドリブルで前進。左サイド大外へ預けると、ミカ・ゴッツは相手を引き寄せてマイナスへ折り返す。ペナルティエリア手前左寄りの位置でパスを受けたセニー・マユルは、中央への持ち出しから右足一閃。強烈なミドルシュートでニアサイドを撃ち抜き、PSGが先手を取った。

さらに84分、PSGは自陣中央でリヨンの攻撃を食い止めたところからカウンターへ転じる。セカンドボールを拾ったクエンティン・エンジャントゥが手数をかけずに左サイドへ展開すると、走り込んだミカ・ゴッツが、右足で狙い澄ました一撃を突き刺した。

試合はこのままタイムアップ。マユルの今季初ゴール、そしてゴッツの今夏の加入後初ゴールで、PSGがリヨンを2－0で破った。この結果、PSGは公式戦8連勝を達成。第8節終了時点で、単独首位に浮上した。

次節、PSGは30日にアウェイで日本人選手3名が在籍するル・アーヴルと、リヨンは31日にホームでアンジェと、それぞれ対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 2－0 リヨン

【得点者】

1－0 72分 セニー・マユル（パリ・サンジェルマン）

2－0 84分 ミカ・ゴッツ（パリ・サンジェルマン）

【ハイライト動画】途中出場2人が鮮烈ゴール！ PSGがリヨンを下す