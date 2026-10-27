2026年のバロンドール授賞式が現地時間26日、イギリス・ロンドンにて行われ、21歳以下の最優秀選手に贈られるコパ・トロフィーの受賞者が発表された。バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、史上初となる3年連続3度目の受賞を果たした。

昨シーズン、ヤマルはバルセロナで公式戦通算45試合のピッチに立ち、24ゴール18アシストを記録。ラ・リーガ（国内リーグ）とスーペル・コパ・デ・エスパーニャ（国内スーパーカップ）の2連覇に貢献した。また、今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026でも、スペイン代表の主力として4大会ぶり2度目の優勝の原動力となる活躍を見せた。

バルセロナの下部組織で現在19歳のヤマルは、2023年4月に「15歳9カ月16日」でトップチームデビューを果たし、クラブ記録を更新すると、その後も数々の最年少記録を更新。同年にはスペイン代表に史上最年少で招集され、最年少デビューを飾ると共に最年少得点も記録するなど、様々な最年少記録を塗り替え続けている。

コパ・トロフィーは、21歳以下の選手を対象とした“若手版バロンドール”として2018年に新設。初年度はフランス代表FWキリアン・エンバペ（当時パリ・サンジェルマン）が同賞を勝ち獲っていた。

今年の同賞には、ヤマルの他にも、バルセロナに所属するスペイン代表DFパウ・クバルシ、今夏にライプツィヒからレアル・マドリードへ完全移籍したコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデ、リールからマンチェスター・シティへ完全移籍したモロッコ代表MFアイユーブ・ブアディらがノミネートされていた。

コパ・トロフィーの最終順位と歴代受賞者の一覧は下記の通り。

◆【コパ・トロフィー2026最終順位】

1位 ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

2位 パウ・クバルシ（スペイン／バルセロナ）

3位 ザイール・エメリ（フランス／パリSG）

4位 レナート・カール（ドイツ／バイエルン）

5位 ヤン・ディオマンデ（コートジボワール／ライプツィヒ→レアル・マドリード）

6位 アイユーブ・ブアディ（モロッコ／リール→マンチェスター・シティ）

7位 ケリム・アライベゴヴィッチ（ボスニア・ヘルツェゴビナ／ザルツブルク→ユヴェントス）

8位 エリ・ジュニオール・クルピ（フランス／ボーンマス）

9位 イブラヒム・マザ（アルジェリア／レヴァークーゼン）

10位 ヨハン・マンザンビ（スイス／フライブルク→アストン・ヴィラ）

◆【コパ・トロフィー歴代受賞者】

※カッコ内は（国籍／当時の所属クラブ）

2025年 ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

2024年 ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

2023年 ジュード・ベリンガム（イングランド／ドルトムント）

2022年 ガビ（スペイン／バルセロナ）

2021年 ペドリ（スペイン／バルセロナ）

2020年 中止

2019年 マタイス・デ・リフト（オランダ／ユヴェントス）

2018年 キリアン・エンバペ（フランス／パリ・サンジェルマン）

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