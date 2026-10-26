バルセロナのスペイン代表MFペドリが、敗戦に終わったエル・クラシコを振り返った。スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

直近のチャンピオンズリーグ（CL）でパリ・サンジェルマン（PSG）を相手に今季の公式戦初黒星を喫したバルセロナ。それでも、ラ・リーガでは破竹の開幕9連勝を達成しており、25日にホームで行われた第10節のレアル・マドリード戦に自信を持って臨んだ。

しかし、試合は前半終了間際にキリアン・エンバペに先制点を奪われると、後半序盤過ぎにはハフィーニャのゴールで同点に追いつく。しかし、1－1のイーブンで臨んだ後半終盤の87分にはエンバペに再びゴールを奪われ、1－2の敗戦。

公式戦連敗とともに、今季ラ・リーガで初の黒星を喫することとなった。

同試合後、『DAZN』のフラッシュインタビューに応じたペドリは自分なりの形で敗因を分析。以下のように語った。

「良い試合ができなかった。いつもの自分たちのプレーができていなかったんだ。後半は少し改善したけど、相手の最大の強みであるトランジションの局面で痛手を負わされ、守備の対応も拙いものだった。前半は動きが鈍く、ボールを失う場面も多かった。こうした相手に対しては、その代償を払うことになるんだ」

ホーム開催でのクラシコ敗戦はダメージを負うものとなった一方、リーグテーブルにおいては依然としてマドリードの2強を抑えて最上位に位置。必要以上にネガティブになることなく切り替えていく考えだ。

「たかが3ポイント。もちろん勝ちたかったけど、シーズンはまだまだ長い。この試合にはどうしても勝ちたかったし悔しいけど、現時点でリーグ優勝が決まるわけではないよ」

公式戦連敗ストップを目指すバルセロナは31日、アラベスとのホームゲームに臨む。

【ハイライト動画】レアル競り勝った今季最初のクラシコ

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