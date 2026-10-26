セリエA第8節が現地時間で25日に行われ、ユヴェントスはアウェイでレッチェと対戦した。

ユヴェントスはここまで3勝2分け2敗の成績を残しており、上位陣に勝ち点差を離されつつある。特に、前節は首位に立つラツィオに0－3と完敗。続く公式戦のヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節のレンヌ戦も2－2のドローで終えたなか、3試合ぶりの白星を目指し、レッチェのホームに乗り込んだ。

試合が動いたのは29分だった。敵陣中央でフリーキックを獲得すると、キッカーポジションにいなかったドウグラス・ルイスが意表を突いて浮き球のボールを供給。背後のスペースへ飛び出したウェストン・マッケニーが右足でねじ込み、ユヴェントスが先手を取った。

勢いに乗るユヴェントスは41分、ペナルティエリア手前右寄りの位置でフェデリコ・ガッティからのパスを受けたドウグラス・ルイスが、狙い澄ましたミドルシュートを沈め、2点をリードして前半を終える。

後半に入ると、レッチェの攻撃を受ける時間が長くなったものの、無失点で凌ぎ切ることに成功。試合はこのままタイムアップを迎え、ユヴェントスは第5節アタランタ戦以来、セリエAで3試合ぶりの白星を手にした。

次節、ユヴェントスは28日にジェノアと、レッチェは29日にフロジノーネと、それぞれアウェイで対戦する。

【スコア】

レッチェ 0－2 ユヴェントス

【得点者】

0－1 29分 ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）

0－2 41分 ドウグラス・ルイス（ユヴェントス）

【ゴール動画】“トリックFK”でユヴェントスが先制