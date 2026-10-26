ハーバー研究所は12月1日、「北のあずき 水ようかん」(777円)を通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。

同商品は、トウモロコシ由来のでんぷんから作られた還元麦芽糖を用いた、砂糖不使用の水ようかん。

北海道産小豆のこし生あんによる小豆本来の風味を生かし、なめらかな口あたりとすっきりとした甘さに仕上げた。

香料・着色料・保存料も使わず、シンプルな配合にこだわっている。

食べきりサイズのカップタイプで手軽に楽しめるのも特徴。4個セットでの販売となる。