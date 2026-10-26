配達に出ようとしたウーバーイーツ配達員。ところが自転車を見ると、あるはずのサドルがなくなっています。これから仕事なのに……これは困ります。
今回は人気漫画「ウーバー配達員あるある」から、盗まれたサドルについてのエピソードをご紹介します。突然のトラブルに、彼が取った行動とは?
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
ウーバー配達員あるあるクイズ「サドルがない! これからの配達をどうしよう?」
「今日も配達頑張るかー」と、外に出た配達員。しかし、自転車にはサドルがありません。「盗まれた?」と戸惑います。
これから配達に向かうところなのに、いつもどおりに自転車に乗れない状態です。
さて、出発直前にサドルがないと気づいた配達員は、どうしたのでしょうか?
① 配達先が近所だったから自転車を押して歩いて配達をした
② サドルのない自転車で立ちこぎしてデリバリーした
③ 自転車での配達をする前に、サドルを買いに行った
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✅配達直前、自転車のサドルがない……このお話の続きはこちら! ・・・・・・・・・・・・・・
※答えはこの記事の最後にあります。
出かける準備はできているのに、足止め……
バッグも背負って、気持ちはすっかり仕事モード。それなのに、出発する段階でトラブルに気づくと、「よりによって今?」と言いたくなりますよね。
普段は気にも留めていない道具ほど、使えなくなったときに困るもの。自転車通勤や買い物でも、出かける直前に異変を見つけたら、しばらくその場で固まってしまいそうです。
▶なお、今回の答えは② サドルのない自転車で立ちこぎしてデリバリーした でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編でオチをチェック!!