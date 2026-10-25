







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフFA予定のタリック・スクーバル投手を巡って争奪戦が勃発すると見込まれている。現段階では残留にこぎつけるのではとの見方が多数だが、一部ファンの考えは異なっているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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スクーバルは今季のトレード期限で、デトロイト・タイガースからドジャースへ加入。昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している実績などから、争奪戦を制するには超大型契約が必要になると確実視されている。



同メディアは「ESPNのカイリー・マクダニエル記者によると、スクーバルは8年総額3億5500万ドル前後の契約を結ぶと予想されている。これほどの大型契約が見込まれていることから、ドジャースが彼との再契約を勝ち取る最有力候補になると考える人は多い。しかし、獲得を狙う球団は他にも数多くあり、その中には古巣のタイガースも含まれている。彼自身は以前、復帰を希望していると語っていた」と言及。



続けて、「タイガースが必要な資金を用意できれば彼は戻るだろう。そもそも本人は移籍を望んでいなかったのだから。そうでなければ、ドジャースとニューヨーク・メッツの争いになる」、「彼の移籍先は、ドジャースかタイガースのどちらかになると本気で思っている。サンディエゴ・パドレスも獲得に乗り出す可能性はあると思うけど、彼が行くとは思えない」といったファンの声を紹介している。











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