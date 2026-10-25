セリエA第8節が25日に行われ、インテルとフィオレンティーナが対戦した。

クリスティアン・キヴ監督2年目の今シーズン、インテルは7試合を消化し、6勝1分けの好スタートを切った。今節は対戦するのは18位に沈むフィオレンティーナ。同クラブはすでにファビオ・グロッソ前監督からパオロ・ヴァノーリ監督に指揮官を交代している。

インテルのペースで試合が進むも、スコアレスの時間が続く。36分、ニコロ・バレッラのクロスにフランチェスコ・ピーオ・エスポジトが頭で合わせるが、GKダビド・デ・ヘアが右手一本でセーブ。さらに44分にもマルクス・テュラムがゴールに迫るが、デ・ヘアの牙城を崩すことはできず、0－0でハーフタイムを迎える。



後半に入り、インテルはさらなる圧力を強めると、テュラムらがシュートを放つも再びデ・ヘアがシュートストップ。守勢に回るフィオレンティーナだったが、迎えた65分に先制に成功。アレックス・ヒメネスがエリア外から右足を振り抜くとニアサイドを打ち抜き、アウェイチームが先手を取る。

リードを奪われたインテルは、77分に3枚替えを敢行。ピオトル・ジエリンスキ、ペタル・スチッチ、フェデリコ・ディマルコをピッチに送り込む。フィオレンティーナを押し込み続けると、迎えた90＋1分にテュラムが同点ゴール。アンディ・ディウフとのワンツーからようやくゴールをこじ開ける。



さらに90＋5分、テュラムがビクトル・バルデペーニャスに倒され、インテルがPKを獲得。これをジエリンスキが沈め、インテルが土壇場で逆転に成功。このまま試合終了の笛が鳴り、インテルは2－1で勝利を収めた。

次戦、インテルは28日にヴェネツィアと、フィオレンティーナは29日にアタランタとそれぞれ対戦する。

【スコア】

インテル 2－1 フィオレンティーナ

【得点者】

0－1 65分 アレックス・ヒメネス（フィオレンティーナ）

1－1 90＋1分 マルクス・テュラム（インテル）

2－1 90＋8分 ピオトル・ジエリンスキ（インテル）

【ゴール動画】アレックス・ヒメネスの強烈ミドル！



