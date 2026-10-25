新潟は仙台を下した [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J2リーグ第13節が24日と25日に行われた。

　2位vs首位の直接対決は、アルビレックス新潟が逆転勝利。ベガルタ仙台に開幕節以来の黒星をつけ、勝ち点差を「1」に縮めた。

　北海道コンサドーレ札幌は3位カターレ富山を破って3連勝。一時は最下位に沈んでいたが立て直し、12位に順位を上げた。

　RB大宮アルディージャと横浜FCの上位直接対決はドロー決着。湘南ベルマーレは栃木シティに逆転勝利で5試合ぶりの白星を掴んだ。湘南は大宮を抜いて5位に浮上し、富山、横浜FCと勝ち点「22」で並んだ。また、テゲバジャーロ宮崎が2連勝で8戦無敗となり、昇格圏に近づいた。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第13節

▼10月24日（土）
RB大宮アルディージャ　2－2　横浜FC
藤枝MYFC　0－1　徳島ヴォルティス

▼10月25日（日）
ブラウブリッツ秋田　1－0　FC今治
モンテディオ山形　0－2　テゲバジャーロ宮崎
アルビレックス新潟　2－1　ベガルタ仙台
カターレ富山　0－1　北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖　2－0　ヴァンラーレ八戸
大分トリニータ　1－1　ヴァンフォーレ甲府
いわきFC　1－1　ジュビロ磐田
湘南ベルマーレ　2－1　栃木シティ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　仙台（27／＋11）
2位　新潟（26／－2）
3位　富山（22／＋11）
4位　横浜FC（22／＋9）
5位　湘南（22／＋3）
6位　大宮（21／＋7）
7位　宮崎（20／＋3）
8位　大分（19／＋7）
9位　いわき（17／＋1）
10位　鳥栖（17／－1）
11位　徳島（17／－2）
12位　札幌（17／－3）
13位　秋田（16／0）
14位　磐田（16／－1）
15位　藤枝（15／＋1）
16位　八戸（14／－12）
17位　山形（13／－2）
18位　栃木C（12／－2）
19位　今治（11／－11）
20位　甲府（11／－17）

◆■J2第14節の対戦カード

▼10月31日（土）
13:00　札幌　vs　湘南
14:00　八戸　vs　山形
14:00　仙台　vs　大宮
14:00　秋田　vs　藤枝
14:00　栃木C　vs　いわき
14:00　新潟　vs　富山
14:00　磐田　vs　鳥栖
14:00　徳島　vs　横浜FC
14:00　宮崎　vs　大分
14:05　今治　vs　甲府