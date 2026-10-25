2026／27明治安田J2リーグ第13節が24日と25日に行われた。

2位vs首位の直接対決は、アルビレックス新潟が逆転勝利。ベガルタ仙台に開幕節以来の黒星をつけ、勝ち点差を「1」に縮めた。

北海道コンサドーレ札幌は3位カターレ富山を破って3連勝。一時は最下位に沈んでいたが立て直し、12位に順位を上げた。

RB大宮アルディージャと横浜FCの上位直接対決はドロー決着。湘南ベルマーレは栃木シティに逆転勝利で5試合ぶりの白星を掴んだ。湘南は大宮を抜いて5位に浮上し、富山、横浜FCと勝ち点「22」で並んだ。また、テゲバジャーロ宮崎が2連勝で8戦無敗となり、昇格圏に近づいた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第13節

▼10月24日（土）

RB大宮アルディージャ 2－2 横浜FC

藤枝MYFC 0－1 徳島ヴォルティス

▼10月25日（日）

ブラウブリッツ秋田 1－0 FC今治

モンテディオ山形 0－2 テゲバジャーロ宮崎

アルビレックス新潟 2－1 ベガルタ仙台

カターレ富山 0－1 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 2－0 ヴァンラーレ八戸

大分トリニータ 1－1 ヴァンフォーレ甲府

いわきFC 1－1 ジュビロ磐田

湘南ベルマーレ 2－1 栃木シティ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 仙台（27／＋11）

2位 新潟（26／－2）

3位 富山（22／＋11）

4位 横浜FC（22／＋9）

5位 湘南（22／＋3）

6位 大宮（21／＋7）

7位 宮崎（20／＋3）

8位 大分（19／＋7）

9位 いわき（17／＋1）

10位 鳥栖（17／－1）

11位 徳島（17／－2）

12位 札幌（17／－3）

13位 秋田（16／0）

14位 磐田（16／－1）

15位 藤枝（15／＋1）

16位 八戸（14／－12）

17位 山形（13／－2）

18位 栃木C（12／－2）

19位 今治（11／－11）

20位 甲府（11／－17）

◆■J2第14節の対戦カード

▼10月31日（土）

13:00 札幌 vs 湘南

14:00 八戸 vs 山形

14:00 仙台 vs 大宮

14:00 秋田 vs 藤枝

14:00 栃木C vs いわき

14:00 新潟 vs 富山

14:00 磐田 vs 鳥栖

14:00 徳島 vs 横浜FC

14:00 宮崎 vs 大分

14:05 今治 vs 甲府