2026／27明治安田J2リーグ第13節が24日と25日に行われた。
2位vs首位の直接対決は、アルビレックス新潟が逆転勝利。ベガルタ仙台に開幕節以来の黒星をつけ、勝ち点差を「1」に縮めた。
北海道コンサドーレ札幌は3位カターレ富山を破って3連勝。一時は最下位に沈んでいたが立て直し、12位に順位を上げた。
RB大宮アルディージャと横浜FCの上位直接対決はドロー決着。湘南ベルマーレは栃木シティに逆転勝利で5試合ぶりの白星を掴んだ。湘南は大宮を抜いて5位に浮上し、富山、横浜FCと勝ち点「22」で並んだ。また、テゲバジャーロ宮崎が2連勝で8戦無敗となり、昇格圏に近づいた。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第13節
▼10月24日（土）
RB大宮アルディージャ 2－2 横浜FC
藤枝MYFC 0－1 徳島ヴォルティス
▼10月25日（日）
ブラウブリッツ秋田 1－0 FC今治
モンテディオ山形 0－2 テゲバジャーロ宮崎
アルビレックス新潟 2－1 ベガルタ仙台
カターレ富山 0－1 北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖 2－0 ヴァンラーレ八戸
大分トリニータ 1－1 ヴァンフォーレ甲府
いわきFC 1－1 ジュビロ磐田
湘南ベルマーレ 2－1 栃木シティ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 仙台（27／＋11）
2位 新潟（26／－2）
3位 富山（22／＋11）
4位 横浜FC（22／＋9）
5位 湘南（22／＋3）
6位 大宮（21／＋7）
7位 宮崎（20／＋3）
8位 大分（19／＋7）
9位 いわき（17／＋1）
10位 鳥栖（17／－1）
11位 徳島（17／－2）
12位 札幌（17／－3）
13位 秋田（16／0）
14位 磐田（16／－1）
15位 藤枝（15／＋1）
16位 八戸（14／－12）
17位 山形（13／－2）
18位 栃木C（12／－2）
19位 今治（11／－11）
20位 甲府（11／－17）
▼10月31日（土）
13:00 札幌 vs 湘南
14:00 八戸 vs 山形
14:00 仙台 vs 大宮
14:00 秋田 vs 藤枝
14:00 栃木C vs いわき
14:00 新潟 vs 富山
14:00 磐田 vs 鳥栖
14:00 徳島 vs 横浜FC
14:00 宮崎 vs 大分
14:05 今治 vs 甲府