名古屋と横浜FMが対戦した [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J1リーグ第12節が25日に行われ、名古屋グランパスと横浜F・マリノスが対戦した。

　試合の均衡が破れたのは14分、横浜FMが先制する。宮市亮が右サイドを切り裂いてカットイン。中央のジョルディ・クルークスに預ける。クルークスが左足でシュートを放つと、ボールは相手MF稲垣祥に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。クルークスは今季初ゴールとなった。

　前半攻めあぐねてビハインドで折り返した名古屋は、後半も横浜FMの守備に苦しむ時間が続いたが、74分に試合を振り出しに戻す。右サイドから高嶺朋樹がゴール前にクロスを送ると、山岸祐也が泥臭く合わせたシュートがゴールネットを揺らした。

　終盤は両チームにチャンスが到来。しかし、名古屋は野上結貴の決定機が相手GK飯倉大樹の好セーブに阻まれ、横浜FMはテヴィスの強烈なミドルシュートがポストをかすめた。

　試合箱のまま終了し、名古屋は2試合連続、横浜FMは4試合連続のドローとなった。次節、名古屋は31日に敵地でヴィッセル神戸と、横浜FMは11月1日にホームで川崎フロンターレと対戦する。

【スコア】
名古屋グランパス　1－1　横浜F・マリノス

【得点者】
0－1　14分　ジョルディ・クルークス（横浜FM）
1－1　74分　山岸祐也（名古屋）

【ゴール動画】名古屋vs横浜FM