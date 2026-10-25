アストン・ヴィラに所属するポーランド代表DFマティ・キャッシュが、日本代表GK鈴木彩艶を絶賛した。24日、イギリスメディア『TNT Sports』が伝えている。

プレミアリーグ第8節が24日に行われ、アストン・ヴィラは開幕7連勝で首位に立つマンチェスター・シティと対戦。6分にニコラス・ジャクソンが先制点を決めると、52分にはアーリング・ハーランドに同点弾を許したが、60分に再びN・ジャクソンが勝ち越しゴールを決め、2－1で勝利を収めた。

この試合にフル出場した鈴木は6セーブを記録するなど、勝利に貢献したなか、試合後にインタビューに応じていたキャッシュが今夏加入した鈴木がチームにもたらしている貢献について聞かれると、「彼は素晴らしいよ」と語りながら、次のように称賛した。

「初めての練習で、ポゼッションのトレーニングに参加したとき、『あれ、MFを獲得したのか？』と思ったほどだった！」

「ボールを扱う技術が非常に高いんだ。面白いことに、左サイドバックの方を向いているように見せかけて、そこから逆のサイドバックへ正確にパスを通すことがある。こっちは『えっ、そんなパスが来るなんて準備できてないよ！』って驚かされるんだ」

「でも、彼の視野の広さは信じられないほどだし、クロスボールのキャッチも非常に上手い。サイドバックの選手からすれば、これ以上ないほど理想的なGKだよ」

【ハイライト動画】GK鈴木彩艶の活躍もあり、アストン・ヴィラがマンチェスター・シティに勝利