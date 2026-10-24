プレミアリーグ第8節が24日に行われ、アストン・ヴィラとマンチェスター・シティが対戦した。

現在3戦負けなしのアストン・ヴィラは、勝ち点「8」の12位に位置。今節は、ここまで7戦全勝中の首位マンチェスター・シティと本拠地『ヴィラ・パーク』で激突する。ともにUEFAチャンピオンズリーグ（CL）に参戦している両チーム。アストン・ヴィラはCLから中2日、マンチェスター・Cは中3日での試合なる。

日本代表GK鈴木彩艶がゴールマウスを守る一戦は、ホームのアストン・ヴィラが立ち上がりから勢いを持って臨むと、6分に先制。敵陣高い位置でボールを奪い切ると、ニコラス・ジャクソンがネットを揺らし、幸先いいスタートを切る。

その後、マンチェスター・Cの時間帯が続くと13分にイリマン・エンディアイエがミドルシュート。21分にはジェレミー・ドクのドリブル突破から最後はラヤン・シェルキがゴールを脅かすものの、いずれもGK鈴木がセーブ。28分には再びエンディアイエがカットインからシュートを放つとポストに直撃する。1点リードのアストン・ヴィラは、守勢に回る時間が多くなったものの、ニコラス・ジャクソンを中心に鋭い攻撃を繰り出していく。

ビハインドで試合を折り返したマンチェスター・Cは、後半頭に2枚替えを敢行し、フィル・フォーデンとリコ・ルイスを投入する。すると52分、エンディアイエが右サイドからクロスを供給。中央で待ち構えていたアーリング・ハーランドが高い打点からヘディングシュートを叩き込み、試合を振り出しに戻す。

迎えた60分、アストン・ヴィラが再び一歩前に出る。楔のパスを受けたニコラス・ジャクソンが右サイドのイブラヒム・エンバイェへ展開。エンバイェが中央へ折り返すと、ニコラス・ジャクソンがダイレクトシュート。GKジャンルイジ・ドンナルンマもシュートに触れたものの、勢いが勝りゴールに吸い込まれ、スコアを2－1とする。

アストン・ヴィラはマンチェスター・Cに押し込まれる時間が続くも、GK鈴木を中心にDF陣も集中力を切らさず、体を張って対応。マンチェスター・Cは、フォーデンやドクを中心にチャンスを作っていくが、再びネットを揺らすことはできずに、このまま試合終了に笛が鳴った。

2－1で勝利を収めたアストンヴィラは公式戦4連勝を達成。マンチェスター・Cは今季のリーグ戦初黒星となった。次節、アストン・ヴィラは28日にELF（カラバオ）カップ4回戦のボーンマス戦を挟み、31日にフルアムと対戦。マンチェスター・Cも同様にブライトンとのカラバオカップ4回戦を挟み、31日に再びブライトンリーグ戦で対戦するという2連戦を控えている。

【スコア】

アストン・ヴィラ 2－1 マンチェスター・シティ

【得点者】

1－0 6分 ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）

1－1 52分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・C）

2－1 60分 ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）

【動画】鈴木彩艶が右手一本でセーブ



