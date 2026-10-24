グラスヒュッテ・オリジナルより、冬桜を用いた新作｜セネタ・マイセン「Cherry Blossom」が登場

今回、モデルのテーマとなっている桜は春ではなく秋に咲く冬桜。10月に咲き始める日本の十月桜をはじめとする冬桜は、繊細な白やピンクの花をつけ、黄色やオレンジに染まる秋の紅葉と美しいコントラストをみせてくれる。そんな冬桜を用いたマイセンとグラスヒュッテ・オリジナが製作した新作は、季節が過ぎた後も長く時を刻み続けるタイムピースに、桜の美しさを閉じ込めた美しいウォッチである。

【画像】手描きの花がホワイトの磁器製文字盤を彩る新作、セネタ・マイセン「Cherry Blossom」（写真7点）

ヨーロッパで最初の磁器製作所であるマイセンでは、18世紀頃には既に作品へ植物が絵付けされていた。その当初は、中国磁器の影響を受けた極東のモチーフが主であったが、そのうちに身近な花や草木もレパートリーへと加わって行った。今回の桜のモチーフも、多くの人に愛される人気なモチーフなのである。

ムーブメントには自社製のキャリバー 36を搭載。精度と耐久性に加え、100時間というパワーリザーブと精緻な仕上げを備えているのに加え、振動数は毎時 28,800 振動で、温度変化や磁場にも強いシリコン製ヒゲゼンマイを備えている。また、リューズ部分を引くと、秒停止機構が発動。てん輪が停止し、正確に時刻を設定することができる仕組みを有している。

本作、セネタ・マイセン「Cherry Blossom」は、2026年10月より、世界各国のグラスヒュッテ・オリジナル ブティックおよび正規販売店で発売される。

セネタ・マイセン「Cherry Blossom」

発表年度：2026

リファレンス ナンバー：1-36-16-05-05-01

ムーブメント：自動巻きキャリバー 36-16、ハンドエングレービングを施したテンプ受け

機能：時・分、秒停止機構(リューズを使用)

振動数：28,800 振動/時(4 Hz)

パワーリザーブ：100 時間

てん輪：シリコン製ヒゲゼンマイ、スワンネック型のバネを備えたレギュレーター不使用の調整システム、ソリッドゴールドの調整ネジ

石数：27

耐衝撃性：耐震性振動システム

ケース：レッドゴールド、サファイアクリスタル ケースバック、5 気圧防水

サイズ：直径:40 mm、厚さ:10.2 mm、ラグからラグまで:47.09 mm

文字盤：マイセン磁器、手描きの「Cherry Blossom」モチーフ

針：レッドゴールド、5 N

ガラス：両面無反射コーティングのドーム型サファイアクリスタル

ストラップ：ダークブルーのルイジアナ産アリゲーターストラップ、レッドゴールドの尾錠付き