2026／27明治安田J1リーグ第12節が24日に行われ、東京ヴェルディとアビスパ福岡が対戦した。

開幕11戦未勝利で最下位に沈む東京Vと、降格圏に転落した福岡の直接対決。均衡が破れたのは10分、ゴール前でルーズボールに反応した熊取谷一星のゴールで東京Vが先制する。

東京Vはその後も追加点のチャンスが複数回あったが決めきれず、ホームチームは1点リードで折り返す。

57分、福岡が追いつく。右からのクロスに合わせたウェリック・ポポが強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。

次の1点が生まれたのは74分、東京Vが勝ち越しに成功する。一美和成がハーフウェーライン付近から絶妙の縦パスを差し込み、受け取った松橋優安がドリブルでボックスに侵入。右足を振り抜き、ニアハイを撃ち抜いた。

直後、福岡の師岡柊生に決定機が訪れたが、ボールがゴールラインを割るギリギリでクリアされて同点ならず。

すると90分、東京Vが勝利を手繰り寄せる3点目を奪う。左から溝口修平がピンポイントクロスを送り、ボックス中央で空中戦を制した寺沼星文がJ1初ゴールを記録した。

試合はこのまま終了。東京Vは12試合目にして待望の今季初白星となり、勝ち点で福岡をかわして最下位から脱出。福岡は3連敗となった。次節は11月1日に行われ、東京Vは敵地でV・ファーレン長崎と、福岡は敵地でジェフユナイテッド千葉と対戦する。

【スコア】

東京ヴェルディ 3－1 アビスパ福岡

【得点者】

1－0 10分 熊取谷一星（東京V）

1－1 57分 ウェリック・ポポ（福岡）

2－1 74分 松橋優安（東京V）

3－1 90分 寺沼星文（東京V）

【ゴール動画】東京V vs 福岡