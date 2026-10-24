クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、同クラブでの公式戦通算100試合出場を達成した。23日、クラブ公式サイトが伝えている。

2024年7月からクリスタル・パレスに所属している鎌田は、22日に行われたヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節のベシクタシュ戦に先発出場。試合は2－2のドローに終わったなか、同選手はフル出場していた。

そんな鎌田はこの試合に出場したことで、クリスタル・パレスでの記念すべき公式戦通算100試合出場を達成。これを受け、クラブ公式サイトがこれまでの同選手の軌跡を、いくつかの重要な数字で以下のように振り返っている。

「100」

クリスタル・パレスでの通算100試合出場。2024－25シーズン開幕戦、ブレントフォードに1－2で惜敗した試合が彼のデビュー戦だった。

「1000」

ブレントフォード戦での先発出場は、クラブにとっても特別な節目となった。1920年にフットボールリーグに加盟して以来、クリスタル・パレスのユニフォームを身にまとった選手は彼で1000人目となった（リーグ戦または公式カップ戦において）。

「初」

Gtech・コミュニティ・スタジアム（ブレントフォードの本拠地）での試合に先発出場したことで、鎌田はクリスタル・パレス史上初の日本人選手となった。

「69」

これまでのプレミアリーグ出場試合数。

「6245分」

クリスタル・パレスのトップチームでの総出場時間。

「3」

クリスタル・パレスの一員として獲得したトロフィーの数（FAカップ、コミュニティ・シールド、UEFAカンファレンスリーグ）。

「4」

昨シーズンの欧州制覇の過程で記録したアシスト数。これはジャン・フィリップ・マテタと並んで、チーム最多タイの記録である。

「67」

公式戦における先発出場回数。

「2」

2カ月連続のプレイヤー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀選手）受賞。2025年9月と10月の傑出したパフォーマンスが評価された。特にリヴァプールとのアウェイ戦（3－0で勝利）では、2得点に絡むプレーを見せるなど、大きな貢献を果たした。

「1」

欧州の舞台でのゴール数。昨シーズンのUEFAカンファレンスリーグ準決勝ファーストレグ、シャフタール・ドネツク戦で決めた記念すべき1ゴールである。

「6」

クリスタル・パレスでの最初の100試合で記録した総得点数。

「1790」

プレミアリーグでのパス成功数。成功率は84%という素晴らしい数字を記録している。

「2人目」

鎌田は、プレミアリーグのクリスタル・パレスで得点を記録した史上2人目のアジア人選手となった。元韓国代表MFイ・チョンヨンに続く快挙であり、数週間前に行われたノッティンガム・フォレスト戦（3－1で勝利）でのゴールによって、この記録に到達した。

【ハイライト動画】鎌田大地がクリスタル・パレスで公式戦100試合出場を達成