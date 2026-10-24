プレミアリーグ第8節が23日に行われ、イプスウィッチとノッティンガム・フォレストが対戦した。

イプスウィッチに所属する日本代表FW前田大然がリーグ戦3試合ぶりに先発から外れた一戦は、13分にダニエル・ムニョスのクロスにネコ・ウィリアムズが右足ボレーで合わせてアウェイのノッティンガム・フォレストが先制に成功した。

追いかける展開となったイプスウィッチだが、41分にニコラ・ミレンコヴィッチのGKへのバックパスを諦めずに追ったフリオ・エンシソがGKとの1対1を冷静に左足で流し込み、同点に追いついて前半を折り返した。

後半開始早々には議論を呼ぶオンフィールド・レビューもあったものの、11人対11人で試合が続けられたなか、73分から前田が途中出場した試合は最後まで両者に勝ち越しゴールは生まれず、1－1のドローに終わった。

次節、イプスウィッチは31日にアウェイで守田英正が所属するハル・シティと、ノッティンガム・フォレストは同日にアウェイでブレントフォードとそれぞれ対戦する。

【スコア】

イプスウィッチ 1－1 ノッティンガム・フォレスト

【得点者】

0－1 13分 ネコ・ウィリアムズ（ノッティンガム・フォレスト）

1－1 41分 フリオ・エンシソ（イプスウィッチ）

【ハイライト動画】前田大然が途中出場のイプスウィッチはノッティンガム・フォレストとドロー