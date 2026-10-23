今日の運勢 10月24日（土）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月24日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月24日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたは何位……？持ち前の前向きさと冒険心が大きく輝く最高の運気です。新しいことに挑戦したり、ワクワクする計画を立てたりすることで、素晴らしいチャンスを引き寄せることができますよ。あなたの魅力や存在感が周囲に自然と伝わる日です。明るく堂々とした振る舞いが周囲の人たちに元気を与え、温かなサポートや嬉しい評価を得られる絶好調な一日になります。情熱的に物事に取り組むことで、自分の理想とする未来へ向けて力強い一歩を踏み出せる日です。直感を信じて動けば、思い描いていた成果をスムーズに手にできそう。これまでの地道な努力や責任感がしっかりと形になる安定の日です。任された仕事や目の前の課題に真摯に向き合うことで、周囲からの厚い信頼を実感できるでしょう。水星逆行の影響を受けやすい時期ですが、持ち前の柔軟な機転を利かせることでトラブルをスマートに回避できます。軽やかなコミュニケーションを心がけてラッキーを呼び込みましょう。バランス感覚が冴えわたり、人間関係や身の回りの調整を心地よくこなせる一日です。相手の意見に優しく耳を傾けることで、周囲との絆がより一層深まっていくのを実感できます。独自のユニークな視点やひらめきが光るときです。固定観念にとらわれない自由な発想を大切にすることで、日常の中に新鮮な楽しさや発見を見出すことができるでしょう。豊かな想像力や直感が高まる穏やかな日です。無理をして外に出るよりも、自分の心の声に素直になってゆったりとリラックスして過ごすことで、心身ともにエネルギーが充電されます。身近な人たちとの絆が深まるアットホームなタイミングです。小さな誤解やすれ違いがあったときは、丁寧で温かい対話を通してしっかりと心の距離を縮めていきましょう。一人の時間をしっかりと確保して、静かに内面と向き合うのに適した日です。落ち着いた空間で心身を休め、過去の振り返りや整理整頓をおこなうことで、見違えるほどすっきりとリフレッシュできます。スケジュールや計画の変更が見込まれる、少し注意が必要な日です。柔軟な心構えとゆとりを持って行動し、マイペースを崩さずに目の前のことを1つずつ丁寧に対処していきましょう。水星逆行の影響で細かなミスや連絡の行き違いが起きやすい予感。今日は何事も焦らず、いつも以上に入念なダブルチェックを心がけることで、トラブルを未然に防ぐことができます。あなたの心の中に宿る静かな光は、どんな暗闇でも優しく照らし出す力を持っています。周りの喧騒や予期せぬ出来事に心が揺れ動いたときは、そっと胸に手を当てて深呼吸をしてみましょう。天使たちはいつでもあなたのそばで、温かい愛と守りを送っています。自分の可能性を信じて歩むあなたを、天はどこまでも導いてくれます。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/