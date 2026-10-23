バイエルンなどドイツのクラブへの練習参加も行い、J1の複数クラブにも練習参加していた流通経済大学付属柏高校のMF古川蒼真。海外志向も強い中、プロ入りのクラブに選んだのはRB大宮アルディージャだった。

「海外の選手がすごく多くて、それを活かした指導だったり、選手も含めてすごく海外を意識できるということで、自分が一番成長できる場所なんじゃないかと思いました。それが一番の決め手です」

22日に行われた加入内定記者会見に出席した古川は、大宮入りを決めた理由について語った。

同じ流通経済大学付属柏高校のDFメンディーサイモン友と共に、大宮でプロキャリアを歩むことを選んだ古川。言葉の通り、海外への思いは非常に強い。様々なクラブで練習参加した中で、「日本で海外を感じられるクラブというのは大宮アルディージャさんが一番実感した」とコメント。レッドブル・グループの1つであることも大きな決め手となり、「高卒で海外に行くというのも考えていましたけど、やっぱり日本のサッカー選手としての習慣というのを一度日本で体験したいと感じていた」と、直接海外でキャリアをスタートさせる道もありながら、日本で最も近いところに身を置くことに決めたという。

古川は中学まではセンターバックとしてプレー。高校に入ってからは、サイドバック、ボランチでプレーし、現在はトップでもプレーする。GK以外の様々なポジションをこなせるユーティリティプレーヤーがストロングポイントだと語る古川。「プロの舞台ではマルチプレーヤーとしての価値があると思う」と、それぞれのポジションで感じたものを、別のポジションでも活かしていきたいと意気込みを語った。

将来的には日本代表でのプレー、そして海外でのプレーを考えているという古川だが、「自分の中では試合に出ることが一番大事」と大宮を選んだ理由の1つに試合経験を積める可能性を挙げている。今シーズンを見ても日髙元やエドワード真秀、木寺優直、マギージェラニー蓮、小林柚希と10代の選手がリーグ戦でピッチに立っている。本人の努力次第ではあるものの、チャンスが転がっているのが今の大宮だ。「試合に出ること、それが結果的に成長につながる」と語る古川は、加入後は虎視眈々とポジションを奪いに行くだろう。

しっかりと成長してから海外へ。成長の地として大宮を選んだ古川は「自分はやっぱり海外に行きたいという気持ちが強いので、日本に居ながら海外を近くに感じられる場所というのを一番実感しました。プロなので練習のレベルが高いのはもちろんですが、試合に出ることの感覚を絶やさずに試合に出場して、それがイコール成長になるのかなと自分の中で思いました」と、大宮に入ってからのビジョンもしっかりと持っている。長い付き合いになるメンディーサイモン友と共に、大宮を支える存在になれるのか、大きな期待が寄せられることは間違いない。

21日には明治安田J2リーグ第11節のカターレ富山戦に足を運び、ファン・サポーターの前で挨拶もした。チームは残念ながら0ー3で敗戦。その光景を目にし「サポーターの皆さんもお金を払って来ている以上、結果を出さないといけない舞台というのは自分の中でもすごく思った」と、結果を残すことにこだわる重要性もすでに感じている。「泥臭くプレーするところ、誰よりもピッチで戦う姿勢、一生懸命泥臭く走って戦っている姿を見てほしい」とファンへアピールした古川。NACK5スタジアム大宮のピッチで、その姿を見せてくれる日が待ち遠しい。

取材・文＝菅野剛史（サッカーキング編集部）