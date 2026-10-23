クリスタル・パレスを率いるピエール・サージュ監督が、日本代表DF冨安健洋の状態について言及した。22日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

冨安は昨シーズン限りでアヤックスを退団し、今夏にクリスタル・パレスへ完全移籍加入。3－4－2－1を基本布陣とするサージュ監督のもとで3バックの一角を務め、ここまで公式戦5試合に出場している。キリンチャレンジカップ2026、キリンカップサッカー2026に臨む日本代表メンバーにも招集されたが、ふくらはぎの負傷によって不参加となった。

インターナショナルマッチウィーク明けから欠場が続く冨安だが、現地時間22日に行われたベシクタシュとのヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第3節にも出場せず、4試合連続メンバー外に。サージュ監督は前日会見にて、「冨安は別の負傷を抱えており、次のインターナショナルマッチウィークまで欠場となる」と明言。戦列復帰は早くても11月下旬となりそうだ。

クリスタル・パレスは11月のインターナショナルマッチウィークまでにニューカッスル、フルアム、トッテナム・ホットスパー、ホッフェンハイム、リヴァプールと対戦するが、冨安はこれらの試合を欠場する見通し。また、日本代表は来月にブラジル代表、パラグアイ代表と対戦するが、この2連戦への参加も難しいと見られている。

なお、新たな負傷について具体的な箇所や程度については現時点で明かされていない。

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