ソシエダが6発圧勝でEL初勝利 [写真]=Getty Images

　22日にヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節が行われ、レアル・ソシエダとリールストロム（ノルウェー）が対戦した。

　久保建英が公式戦2試合連続のスタメン出場したこの一戦。レアル・ソシエダはリールストロムと敵地で対戦すると、セルヒオ・ゴメスの先制点を皮切りに大量6得点を挙げた。S・ゴメスとルカ・スチッチがドブレーテを達成したほか、ミケル・オヤルサバルは3アシストをマーク。アルセン・ザハリャンも“天才”に違わぬスーペルゴラッソを叩き込み、ケガからの完全復活を予感させている。

　レアル・ソシエダは6－0のスコアを刻み、3試合目にしてEL初白星。プレーオフラウンド進出圏内の14位にまで順位を上げている。なお、久保は58分までプレーした。

【スコア】
リールストロム　0－6　レアル・ソシエダ
【得点者】
0－1　25分　セルヒオ・ゴメス（レアル・ソシエダ）
0－2　27分　セルヒオ・ゴメス（レアル・ソシエダ）
0－3　33分　ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ）
0－4　64分　オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）
0－5　72分　ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ）
0－6　80分　アルセン・ザハリャン（レアル・ソシエダ）

【ハイライト】レアル・ソシエダが6発圧勝！！