22日にヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節が行われ、レアル・ソシエダとリールストロム（ノルウェー）が対戦した。

久保建英が公式戦2試合連続のスタメン出場したこの一戦。レアル・ソシエダはリールストロムと敵地で対戦すると、セルヒオ・ゴメスの先制点を皮切りに大量6得点を挙げた。S・ゴメスとルカ・スチッチがドブレーテを達成したほか、ミケル・オヤルサバルは3アシストをマーク。アルセン・ザハリャンも“天才”に違わぬスーペルゴラッソを叩き込み、ケガからの完全復活を予感させている。

レアル・ソシエダは6－0のスコアを刻み、3試合目にしてEL初白星。プレーオフラウンド進出圏内の14位にまで順位を上げている。なお、久保は58分までプレーした。

【スコア】

リールストロム 0－6 レアル・ソシエダ

【得点者】

0－1 25分 セルヒオ・ゴメス（レアル・ソシエダ）

0－2 27分 セルヒオ・ゴメス（レアル・ソシエダ）

0－3 33分 ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ）

0－4 64分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）

0－5 72分 ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ）

0－6 80分 アルセン・ザハリャン（レアル・ソシエダ）

【ハイライト】レアル・ソシエダが6発圧勝！！