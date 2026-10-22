フェネルバフチェは21日、MFマルコ・アセンシオとDFネイサン・アケのメディカルレポートを発表した。

昨夏パリ・サンジェルマンからフェネルバフチェに加入したアセンシオは、背番号「10」を背負い、ここまでクラブ通算46試合出場で15ゴール15アシストを記録している。しかし、同選手は左ひざ関節の軟骨を損傷し、直近3試合を欠場。このたび手術を実施した。

クラブの発表によると、手術は無事成功。離脱期間は約3カ月が見込まれている。

一方、今夏にマンチェスター・シティからフェネルバフチェに加わったアケは、瞬く間にスタメンセンターバック（CB）の地位を確立し、ここまで公式戦全17試合に出場。しかし、現地時間20日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節スラヴィア・プラハ戦で負傷し、21分に負傷交代を余儀なくされていた。

クラブは精密検査の結果、アケが右足ハムストリングに中程度の張りを抱えていることを確認。離脱期間は約3週間になる見込みであることを明かした。

フェネルバフチェはスュペル・リグで勝ち点「16」の3位についており、26日には勝ち点差「3」で追う首位ガラタサライとの“クタラララス・デルビ”を控えている。