コスモエネルギーホールディングスは10月10日、日帰りエコツアー「アファンの森で、いのちあふれる森づくりを体験しよう」を開催した。当日は、COSMOエコ基金やプロジェクトパートナーであるC.W.ニコル・アファンの森財団の活動を学ぶ座学のほか、アファンの森の散策や森づくり活動の体験などが行われた。

COSMOエコ基金は環境活動にどう役立っている?

日帰りエコツアーはCOSMOエコ基金の活動の一環であり、COSMOエコ会員を対象にした限定ツアーだ。

COSMOエコ基金が支援するプロジェクトパートナーの活動を実際に体験することで、COSMOエコ基金への出資者であるCOSMOエコ会員に、コスモとプロジェクトパートナーの共創を感じてもらうことを目的とする本ツアー。近年はコロナ禍の影響もあって実施が見送られていたが、今回は3年ぶりの開催となった。

活動拠点となるアファンセンター

舞台となったアファンの森は、作家・環境保護活動家であった故C.W.ニコル氏が、「日本本来の美しい自然環境を取り戻したい」という想いのもと、1986年に森づくりを始めた場所だ。以来、40年にわたってさまざまな生き物や植物が暮らせる環境づくりが続けられており、COSMOエコ基金は2014年度からその活動を支援してきた。

COSMOエコ基金を活用したアファンの森の取り組み

COSMOエコ基金の支援を受ける前と後で、どんな違いがあるのか。日帰りエコツアーの開催に先立って、C.W.ニコル・アファンの森財団 事務局長の大澤渉さんに聞くと、「森づくりの活動自体は当初からブレずに行っていますが、COSMOエコ基金のご支援をいただくことでプラスアルファの活動ができるようになりました」(以下、カッコ内は大澤さん)と話してくれた。

活動を続ける中では、重点的に資金を投入しなければならないタイミングが出てくる。例えば森の道づくりであれば、重機のレンタルや作業に従事する人員など、投資のような資金が必要になるケースだ。COSMOエコ基金の助成金は、こうした森づくりにおける、ある意味で間接的な部分にも柔軟に充てられるため、とても活動がしやすいという。

COSMOエコ基金の助成期間は1年が基本だが、プロジェクト選定時に3年間のプランを提出・審査しているため、1年目の目標が達成されていれば引き続き支援を受けることが可能だ。さらに、再応募の形で原則として3回まで(最大9年間)継続助成を受けることもできる(アファンの森のように、活動内容や実績などを鑑みて例外的に3回を超えて継続助成するケースもある)。

「森づくりは、1年や2年といった短いスパンで目に見える成果を出すのは大変難しい。その中で、すぐに結果を求めず長期的に支援をいただけていることは、すごくありがたいことです」

また、COSMOエコ基金は、コスモエネルギーグループの拠出金に加えて、COSMOエコ会員からの寄付金によって成り立っているところが大きな特徴だ。いわば一般の人からお金を預かっているともいえるわけだが、そうした助成金を使うことに対して、何か感じるところはあるのだろうか。

大澤さんに尋ねると、「森づくりにおいて、COSMOエコ会員の皆さんが実際に何かをしたわけではないのかもしれません。でも、皆さんのおかげで私たちが活動できていることが伝わって、私たちの活動をより身近に感じていただけるといいなという思いは強いかもしれないですね」と打ち明けてくれた。

かつての荒れた姿から激変したアファンの森で自然を満喫

ここからは当日の模様を、写真とともにレポートする。

今回の日帰りエコツアーは、大きく座学とアファンの森散策の2部構成で実施された。

長野駅から大型バスに乗ってアファンセンターに到着した参加者たちを前に、COSMOエコ基金 理事の蒔田康一さんは次のようにあいさつした。

「コスモエネルギーグループが取り扱う石油は、エネルギーとインフラを支える一方で、環境に負荷を与えていることも事実です。そうした石油を扱うからこそ私たちは、いち早く環境活動に向き合い、真摯に取り組んできました。そのひとつの形がCOSMOエコ基金です。本日はアファンの森の森づくりを通して、あらためてCOSMOエコ基金の活動を知っていただく機会にしていただければと思います」

続いて、COSMOエコ基金 事務局の山本美緒さんがCOSMOエコ基金の概要や仕組み、COSMOエコ基金の公式LINEなどを、大澤さんがアファンの森での活動や森で暮らす多様な生き物たちなどを紹介していった。

その後、昼食を挟んで、午後からはアファンの森の散策に向かう。参加者たちは3組に分かれ、それぞれの組にC.W.ニコル・アファンの森財団の大澤さん、安藤耕さん、石井敦司さんが加わった。大澤さんたちはガイドとして先導し、参加者たちはアファンの森の生態系や、活動によって森がどのように変わったのかを目の当たりにしながら学んでいった。

大澤さんが担当したA班の様子

安藤さんが担当したB班の様子

石井さんが担当したC班の様子

60～90分ほどかけてアファンの森を散策し、「サウンドシェルター」に到着。続いて、森づくり活動体験として、参加者たちは森にある池周辺の藪刈りを行った。

60分前後の時間をかけて行われた森づくり活動体験。作業前は藪が生い茂っていた場所も、作業を終える頃にはすっかり視界が開けていた。

アファンの森の散策を終えて、アファンセンターに戻った参加者たち。ここで再び各班に分かれ、この日の振り返りを行った。

日帰りエコツアーで感じたことを互いに話し合う参加者たち

参加者同士で感想を共有し合う場面も

名古屋市から参加した22歳の2人に話を聞くと、「藪刈りは日頃やらないことなので、面白いなと思いながら作業していました」「山椒の実を取ってそのまま食べるという体験はしたことがなかったので、新鮮で面白かったです」という声が聞かれた。

ちなみに、COSMOエコ会員になったきっかけは、「COSMOカードを作る時に、COSMOエコカードがあると聞いて。“エコ”が付いているカードだと環境活動に寄付ができるというので、それなら、COSMOエコカードの方がいいかなと思って選びました」とのこと。今後も機会があれば、日帰りエコツアーのようなイベントに参加したいと話していた。

今回の日帰りエコツアーでいえば、申し込みはCOSMOエコ会員限定で、ツアー自体の費用は無料だった(集合場所までの交通費は自己負担)。今後もこうしたイベントを企画していくそうなので、環境活動を自分事として捉え、貢献していきたい人にはCOSMOエコ会員への入会がオススメだ。

もし、いきなりCOSMOエコ会員になるのはハードルが高いと感じるなら、支援する団体の国内外でのさまざまな活動やイベント情報などを発信している、COSMOエコ基金の公式LINEの友だち環境活動への取り組みを始めてみてはいかがだろう。