

















後藤凌寿（トヨタ自動車）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速155キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、後藤凌寿（トヨタ自動車）を紹介する。最速155キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



後藤 凌寿ごとう・りょうじゅ（トヨタ自動車）下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名後藤 凌寿（ごとう・りょうじゅ）所属トヨタ自動車投打右投右打ポジション投手身長・体重183センチ／82キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速155km/h130140150160

183センチ、82キロ。最速155キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、スプリット。

球種一覧ストレート最速155キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球スプリット持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像今井達也（アストロズ）フィットする球団オリックスSCOUTING REPORT寸評

社会人3年目の速球派右腕。小所帯の野球部だった四日市商高時代から潜在能力が関係者間で評判になり、東北福祉大3年秋に球速152キロをマーク。トヨタ自動車に入社後、1年目の日本選手権で自己最速を155キロに伸ばした。好調時のストレートは目を見張る威力で、スライダーも決め球に投球を組み立てる。昨年は春先から調子が上がらなかったが、復調傾向の今年は都市対抗予選で3試合に登板し、プロのスカウト陣も引き続き気にかけている。（文・尾関雄一朗）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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