















小松勇輝（びわこ成蹊スポーツ大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速151キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、小松勇輝（びわこ成蹊スポーツ大）を紹介する。最速151キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



小松 勇輝こまつ・ゆうき（びわこ成蹊スポーツ大）育成候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名小松 勇輝（こまつ・ゆうき）所属びわこ成蹊スポーツ大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重180センチ／81キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速151km/h130140150160

180センチ、81キロ。最速151キロの右腕。変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、フォーク。

球種一覧ストレート最速151キロスライダー持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球フォーク持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位育成将来像大瀬良大地（広島）フィットする球団DeNASCOUTING REPORT寸評

龍谷大平安高でベンチ入りしたのは2年秋の1試合のみで、公式戦登板の経験はなかったが、びわこ成蹊スポーツ大で頭角を現す。1年秋にリーグ戦デビューを果たすと、昨年からはエースとして活躍。昨年12月の侍ジャパン大学代表候補強化合宿のメンバーにも選ばれた。140キロ台後半のストレートで押していく投球スタイル。今年に入って、スライダーやフォークなど変化球の精度が向上して、決め球として使えるようになった。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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