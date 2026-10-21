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ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで4連敗を喫した。デーブ・ロバーツ監督の采配に厳しい批判が向けられた一方、ブルワーズのパット・マーフィー監督は、その重圧の大きさを強調して擁護した。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が10月18日（日本時間19日）に言及した。



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ドジャースはシーズンを通してワールドシリーズ優勝候補と見られていたものの、最後はブルワーズに完敗。ロバーツ監督もシリーズ中に複数の判断ミスを犯し、マーフィー監督に采配面で上回られたとの評価を受けている。



それでもマーフィー監督は「ロバーツほど過酷な仕事をしている人はいない。誰よりも過酷な仕事だ。優勝するか、それとも大失敗するか。その重圧に耐え続けるのは非常に厳しいことだ」と語った。



ロバーツ監督はスター揃いのロースターを率いていることから、その実績を過小評価されることも多い。しかしウィリアムス氏は、優れた戦力を持ちながら期待を下回ったチームは過去にも数多くあると指摘した。



批判の声が絶えないロバーツ監督についてウィリアムス氏は「彼は、ドジャースが2024年と2025年にワールドシリーズを制した際にはほぼ完璧な采配を見せた。しかし、2026年のポストシーズンでの采配は、まだ手探りの状態だった時代の苦戦を彷彿とさせるものだった」と言及した。



ドジャースは大谷翔平選手をはじめ、数多くのスター選手を擁しており、ワールドシリーズ制覇の筆頭候補だった。2連覇だけでも十分な偉業ではあるが、ドジャースに求められるものはもっと高いようだ。











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