







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、球界トップクラスとも称される豪華な先発陣を要している。タイラー・グラスノー投手もその一人だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、今オフにトレード対象になるのではという大胆な予想を展開している。



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今季のグラスノーは腰痛で長期離脱を強いられた影響もあり、13登板、5勝2敗、防御率3.53といった数字にとどまった。以前から稼働率への懸念は強く、来季もフル回転できるかどうかは不透明な状況だ。



同メディアは「来季のロースターを見渡すと、ドジャースがグラスノーの放出を検討することには十分な合理性がある。身長203センチの彼にとって、能力が問題になったことは一度もない。投げる球の質だけを見れば、33歳となった今も球界屈指の投手だ。最大の問題は、チームや球界の多くの人々が認識しているように、故障せずにプレーし続けることができない点にある」と言及。



続けて、「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は過去にも、高額年俸のベテランをトレードで放出し、見返りとして多くのプロスペクトを獲得してきた。こうしたトレードの目的には、チームの総年俸を削減することも含まれる。また、こうしたプロスペクトを一流の選手へと成長させてきた実績も非常に豊富だ。グラスノーの契約を手放すことで、理論上はタリック・スクーバル投手との再契約に必要な資金を確保できる可能性がある」と記している。











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