







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは21日、クーパー・ヒュンメル外野手が帰国したことを発表した。来日1年目の今季は、一軍で59試合に出場し、打率.209、5本塁打、18打点の成績だった。



ヒュンメルは米国出身の31歳で、右投げ両打ちの外野手。ダイヤモンドバックスやマリナーズ、アストロズなどでプレーし、昨年12月にDeNAとの契約合意が発表された。



メジャーでは通算119試合に出場し、6本塁打を記録。マイナーリーグ通算では692試合の出場で打率.268、79本塁打、360打点の成績を残した。



日本での最初のシーズンは129打数27安打。出塁率.304、長打率.364を記録したが、レギュラー定着には至らず。7月1日に登録抹消されて以降は一軍出場がなく、ファームでプレーする日々が続いた。チームが福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズを控える中、開幕を前に帰国することとなった。



帰国に際し、ヒュンメルは球団を通じて以下のようにコメントした。



ビドは球団を通じて以下のようにコメントした。



「素晴らしい1年をありがとうございました！日本で過ごす時間がとても楽しかったです。ベイスターズのファンの皆さんは世界トップクラスだと思いますし、そんなファンの皆さんに毎日大きな声援をいただきながらプレーできたことは、本当に素晴らしい経験でした！横浜を第二の故郷と呼べることを幸せに思いますし、これからも横浜という地は自分にとって大切な場所になると思います」

















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