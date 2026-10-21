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U-NEXTは21日、10月24日に開幕する「SMBC日本シリーズ2026」のうち、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する第1、2、3、6、7戦の最大5試合を、見放題でライブ配信することを発表した。月額会員は追加料金なしで視聴できる。



今季のDeNAはレギュラーシーズン3位からクライマックスシリーズ（CS）を勝ち上がり、2年ぶりに日本シリーズへ進出。ファーストステージで巨人に2連勝すると、ファイナルステージでもリーグ優勝の阪神を相手に4連勝を飾り、無傷の6連勝で日本シリーズ進出を決めた。



CSでは牧秀悟内野手や佐野恵太外野手が勝負どころで一打を放ち、投手陣も5試合中4試合で完封リレーを達成。レギュラーシーズン3位のチームが日本シリーズへ進出するのは、2010年のロッテ、2017年、2024年のDeNAに続いて史上4度目となる。



一方のソフトバンクは、2位に11.5ゲーム差をつけてパ・リーグ3連覇を達成。CSでも3試合連続の逆転勝利を収め、3年連続で日本シリーズへの切符をつかんだ。2024年の日本シリーズではDeNAに敗れたが、昨年は日本一に輝いており、今季は連覇を目指す。



U-NEXTでは試合開始から終了までのライブ映像に加え、試合後のヒーローインタビューまでノーカットで配信する。見逃し配信も予定されており、ライブ視聴できなかった場合でも試合を振り返ることができる。



配信対象は、第1戦が10月24日午後6時20分、第2戦が25日午後5時45分、第3戦が27日午後5時50分から。第5戦までに決着しなかった場合は、31日の第6戦を午後6時20分から、第6戦までに決着しなかった場合は11月1日の第7戦を午後5時45分からライブ配信する予定となっている。



















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