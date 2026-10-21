







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの森下翔太選手が20日、自身のインスタグラムを更新。帽子を取ってファンの声援に応える姿や打席でのスイング、ベンチ前でチームメートと喜び合う場面など、7枚の写真を添えて今季を振り返った。







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投稿では「2026年もたくさんの応援ありがとうございました！」と感謝をつづり、「最後の最後まで全力で頑張りました悔いはないです」と心境を吐露。



「ほんとに今年のシーズンはタフなゲームが続いて、自分を含め、選手達は心、体を削って頑張ったシーズンだったと思います」と1年を振り返った。



最後に「レベルアップした姿で来年また会いましょう！」と締めくくった。



森下選手は17日、本拠地・甲子園球場で行われたクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第4戦、横浜DeNAベイスターズ戦で、5回にソロ本塁打を放つと、7回にも勝ち越しのソロ本塁打をマーク。



しかし、チームは5-8で敗れ、今季の戦いを終えた。



プロ4年目の今季は全143試合に出場し、打率.292、35本塁打、84打点。打率と本塁打は、いずれも自己最高の数字だった。



森下選手は東海大相模高、中央大を経て、2022年ドラフト1位で阪神に入団した。































【投稿】今季35本塁打で打率.292！森下翔太が公開した2026年の名場面ショットがこちら



森下翔太の公式インスタグラムより





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【了】