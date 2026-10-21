マンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカ監督が、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの状態に言及した。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

今シーズンここまで公式戦10試合に出場し、12ゴールを記録しているハーランドだが、自身も2ゴールを挙げて3－2で勝利した17日に行われたプレミアリーグ第7節のイプスウィッチ戦終了後には足を引きずりながらピッチを後にする姿が目撃されており、状態には注目が集まっている。

そんなハーランドは20日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節のAEKアテネ戦でベンチ入りメンバーに含まれたものの、5－1で勝利した一戦ではサイドラインでウォーミングアップを行うことすらせずに、出場機会がないまま試合終了となっていた。

このような状況から、AEKアテネ戦後にハーランドの様子について聞かれたマレスカ監督だったが、「彼は先発出場できる状態だ。今夜の試合には5〜6人の選手が出場可能な状態だったけど、彼らは休養を取ることができた。その点については満足している」と24日に行われるプレミアリーグ第8節のアストン・ヴィラ戦にハーランドは出場可能であることを明かしている。

【ハイライト動画】マンチェスター・シティがAEKアテネに5発快勝