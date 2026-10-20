マンチェスター・ユナイテッドは現地時間21日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のコモ戦を控えているが、5選手が前日練習を欠席したようだ。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

マンチェスター・Uは今季のCLでは、ここまで1勝1敗の13位。リーグフェーズ開幕節ではサバフFK（アゼルバイジャン）に4－0で快勝を収めたが、続くアトレティコ・マドリード（スペイン）戦では敵地で0－2の敗戦を喫している。

第3節コモ（イタリア）戦を21日に控えるマンチェスター・U。決勝トーナメントストレートインためにも、イタリアの地で勝ち点「3」が欲しいところだが、試合前日に大きな懸念点が浮上。『スカイスポーツ』によると、DFリサンドロ・マルティネス、DFエイデン・ヘブン、DFルーク・ショー、MFコビー・メイヌー、FWマーカス・ラッシュフォードの5名が、コモ遠征直前のトレーニングを欠席したという。

なお、DFパトリック・ドルグとFWベンジャミン・シェシュコも負傷離脱中であるため練習には不参加。さらにDFレニー・ヨロは前節アトレティコ・マドリード戦で退場処分を受けたため、コモ戦は出場停止となる。

今回練習を欠席した選手のうち、L・マルティネスとラッシュフォードは現地時間18日に行われたプレミアリーグ第7節リーズ戦でメンバー入りしており、前者はスタメン出場、後者は出番なしのベンチ入りに留まった。また、ショーとメイヌーはともに直近2試合を欠場しており、若手DFヘブンは体調不良のためリーズ戦でメンバー外となっていた。