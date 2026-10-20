2026年バロンドール授賞式の司会者が発表された。

フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が創設したサッカー界において最も権威がある個人賞の一つであるバロンドール。昨年度はパリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマン・デンベレが初受賞した中、今年度に関しては例年以上に混戦が見込まれている。

今月26日にはロンドンの「ロンドン・パラディウム」で全世界注目の授賞式が開催されるが、その司会者に元フランス代表FWのティエリ・アンリ氏、イギリス人ジャーナリストのケイト・スコット氏の2人が決定した。

なお、今回司会者を務める2人はチャンピオンズリーグ（CL）開催日の『CBSスポーツ』でおなじみのコンビとなる。

アンリ氏は今回の司会者就任に際して以下のコメントを残している。

「今年のバロンドールで司会を務めることを光栄に思います。ロンドンは私にとって我が家のように感じられる街であり、ここのサッカー文化や情熱的なファンとは深い縁があります。したがって、友人であり同僚でもあるケイトとともに、この街で授賞式の司会を務めるのは、ごく自然なことのように思えます。サッカー界の最高峰を称える、素晴らしい夜になるはずです」

【投稿】司会2人が意気込み綴る