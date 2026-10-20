ナポリは現地時間20日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節でボデ／グリムトと対戦する。同試合に向けた前日会見に、ナポリを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ監督が出席。昨季CLでベスト16まで進んだノルウェーの強豪を警戒するとともに、現在のチーム状況についても語った。UEFA（欧州サッカー連盟）が会見の様子を伝えている。

アッレグリ監督就任初年度のナポリは、今季のセリエAで3勝1分3敗の成績を残し、優勝を争った直近2シーズンと比較すると上々とは言い難いスタートを切った。CLの舞台でも、リーグフェーズ第1節で昨季ファイナリストのアーセナルに0－1で屈すると、前節は敵地でビジャレアルに1－3と敗れており、現在は2連敗と苦しいスタートを余儀なくされた。

そんな状況で迎える第3節、相手は昨季のCLでマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、インテルらを破った実績を誇るボデ／グリムトだ。今季はリーグフェーズ第1節でバイエルンに0－5と大敗したものの、前節はドルトムントを1－0で撃破。連勝を目指し、ナポリの本拠地『スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ』に乗り込む。

そんな一戦を前に、アッレグリ監督は「相手はCLでの戦いに自信深めており、非常に好調でもある」と警戒。「特に、低い位置での守備とカウンター攻撃に優れている」と特徴にも言及すると、「明日はパスワークにおいて、高いクオリティと判断力を見せなければならない。それこそが勝ち点3を獲得の鍵だ」と語る。

また、「この困難な時期を、自分たちの力で乗り越えなければならない」とアッレグリ監督。「まだ手にしていない結果が必要だ。明日、それを目指していく」と、CLでの初勝利がチームに与える好影響に触れ、「不安を抱くことなく、自分たちの価値を自覚し、冷静にプレーしなければならない」と力を込めた。

ナポリとボデ／グリムトのゲームは、日本時間で20日の28時00分（21日の4時00分）にキックオフを迎える。

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