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ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン選手が現地18日（日本時間19日）、自身のインスタグラムを更新。打席に立つ写真などを添えて、メジャー2年目の今季を振り返った。



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韓国語と英語でつづった投稿では「今シーズンはファンの皆さんにより良いプレーをお見せできず申し訳なく、自分自身にも深く失望しました。それでも、支えてくださったすべての方々に心から感謝しています。」と心境を吐露。



続けて「ドジャースが大好きで、このチームに失望したことは一度もありません。自分で選んだ道であり、一瞬たりとも後悔していません。失望したのは自分自身に対してだけです。」とつづった。



最後に「来年はより良い人間、より良い野球選手になれるよう努力します。ありがとうございました！」と締めくくった。



今季は43試合に出場し、打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁。レギュラーシーズンでの出場は5月下旬が最後となった。



キム選手は韓国・キウム・ヒーローズからポスティングシステムを利用し、2025年1月にドジャースと3年契約を結んだ。1年目の昨季は71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁をマークしていた。



チームはナ・リーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫し、3年連続のワールドシリーズ進出を逃している。



























【投稿】メジャー2年目のシーズンを終えて…！キム・ヘソンがドジャースとファンへの感謝をつづる



キム・ヘソンの公式Instagramより





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