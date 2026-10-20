プレミアリーグ第7節が19日に行われ、トッテナム・ホットスパーとコヴェントリーが対戦した。

今夏に大型補強を敢行し、ロベルト・デ・ゼルビ体制2年目での飛躍が期待されているトッテナム・ホットスパーだが、期待とは裏腹に苦しい序盤戦を過ごしている。リーグ戦ではここまで3分3敗と未勝利が続き、降格圏の19位に低迷。初勝利を目指す今節は昇格組のコヴェントリーをホームに迎えた。コヴェントリーの坂元達裕はリーグ戦で今シーズン初めてスタメンに名を連ねた。

立ち上がりはコヴェントリーが攻め込み、右サイドに入った坂元もチャンスに絡む。10分にはボックス右角付近からドリブルで仕掛け、オーバーラップしてきたミラン・ファン・エヴァイクに一度ボールを預けると、リターンパスを受けて左足を振ったが、枠を捉えたシュートはヤン・ポール・ファン・ヘッケにブロックされた。

一方、ピンチを凌いだトッテナム・ホットスパーは14分、モハメド・クドゥスの力強い突破からゴールに迫ると、マイナス方向へのパスを受けたジェームズ・マディソンがボックス手前やや右寄りの位置から右足を一閃。美しい弧を描いたミドルシュートがゴール左隅に突き刺さり、先制に成功した。

1点リードで前半を終えたトッテナム・ホットスパーだが、後半開始早々に失点。49分、左サイドをドリブルで持ち上がったジャック・ルドニがゴール前に折り返し、カレブ・イレンキのリターンパスを受けて右足を振る。ブランドン・トーマス・アサンテに当たって跳ね返ったボールを自ら押し込み、コヴェントリーが試合を振り出しに戻した。

それでも58分、敵陣左サイドでボールを収めたアンドリュー・ロバートソンが中へパスすると、これを受けたオマル・マルムーシュが相手選手を背負いながらも強引に前を向き、そのまま右足でミドルシュート。ボックス手前からの一撃はゴール右隅へ吸い込まれ、トッテナム・ホットスパーがすぐさま勝ち越す。さらに90＋6分にはゴール前の混戦から、最後はベン・デイヴィスが左足アウトサイドで放ったミドルシュートがネットを揺らし、点差を広げた。

試合は3－1で終了し、3本のミドルシュートを沈めたトッテナム・ホットスパーが待望の今シーズン初勝利。敗れたコヴェントリーの坂元は78分までプレーした。次節は24日に行われ、トッテナム・ホットスパーはアウェイでチェルシー、コヴェントリーはホームでフルアムと対戦する。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 3－1 コヴェントリー

【得点者】

1－0 14分 ジェームズ・マディソン（トッテナム・ホットスパー）

1－1 49分 ジャック・ルドニ（コヴェントリー）

2－1 58分 オマル・マルムーシュ（トッテナム・ホットスパー）

3－1 90＋6分 ベン・デイヴィス（トッテナム・ホットスパー）

【ハイライト動画】ミドルシュート3発で今季初勝利！ トッテナムがコヴェントリーを下す