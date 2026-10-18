







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、以前から噂されていたタリック・スクーバル投手の獲得を実現させた。その同投手と入れ替わりで、デトロイト・タイガースに移ったザイアー・ホープ外野手にとってはかなりの衝撃だったようだ。米メディア『AlBat』が報じた。



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ホープは球団屈指のプロスペクトの一人として期待されていた中、リバー・ライアン投手、ブレイディ・スミス投手と共に、スクーバルの交換要員としてタイガース入り。移籍後は2Aで30試合、打率.269、6本塁打、24打点といった数字を残している。



同メディアは「ホープは先日出演したポッドキャスト番組の中で、トレード期限直前の8月2日に経験した感情の乱高下について率直に語った。彼は『自分がトレードされるとは全く知らなかった』と告白し、フィールドに出るわずか数分前に、2Aの試合のスタメンから外された経緯を振り返った」と言及。



続けて、「ただ『待て』と言われただけだった。だから、他のみんながトレードの話題で持ちきりになっている間、僕は何も知らされないままそこに座っていた」、「信じられないよ。自分には全くコントロールできない。ただ、どこへ行くのか誰かが教えてくれるのを待つだけだ」という本人のコメントを伝えている。











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