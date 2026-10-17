2026／27明治安田J1リーグ第10節が17日に行われ、柏レイソルと名古屋グランパスが対戦した。

3連勝で首位に立った柏が、前節勝利で4連敗から脱出した名古屋を『三協フロンテア柏スタジアム』に迎えた一戦。スコアボードが動いたのは開始6分、名古屋が先制する。自陣でボールを奪った高嶺朋樹がドリブルでファイナルサードまで運び、左の木村勇大につなぐ。木村のグラウンダークロスに内田宅哉が合わせて先制点を挙げた。

柏は失点シーンでGK若原智哉の頭部が内田と接触。前節も脳震とうで途中交代していた若原は、今節もプレー続行不可能となり、担架に運ばれてピッチを後に。2試合連続で永井堅梧が緊急登板となった。

23分、柏が試合を振り出しに戻す。藤尾翔太が見事なドリブルで左サイドを突破し、ペナルティエリア手前の遠藤渓太に折り返す。遠藤は右足アウトサイドで強烈なダイレクトシュートを放ち、ボールは弧を描いてゴール左上に吸い込まれた。

次の1点を奪ったのは名古屋だった。高嶺が敵陣中央で相手のパスをインターセプト。セカンドボールに反応した永井謙佑が丁寧に落とし、木村が“デル・ピエロゾーン”からコントロールショットを放つ。ゴール右上へ向かったボールを、相手GKは一歩も動けずに見送ることしかできなかった。

1点リードで折り返した名古屋は、79分に待望の追加点を獲得する。甲田英將が巧みなドリブルで右から中央へと切り込み、山岸祐也にラストパス。山岸は冷静なファーストタッチから右足でゴール右下へと流し込み、2試合連続ゴールを挙げた。

試合はこのまま終了。柏は4試合ぶり黒星となり、今節勝利したサンフレッチェ広島とFC東京に勝ち点で追い抜かされて首位から陥落した。名古屋は2連勝となった。次節は21日に行われ、柏は敵地でFC東京と、名古屋はホームでセレッソ大阪と対戦する。

【スコア】

柏レイソル 1－3 名古屋グランパス

【得点者】

0－1 6分 内田宅哉（名古屋）

1－1 23分 遠藤渓太（柏）

1－2 36分 木村勇大（名古屋）

1－3 79分 山岸祐也（名古屋）

【ゴール動画】両軍がゴラッソ 柏vs名古屋